Jsem nejlepší fotbalista historie, neviděl jsem nikoho lepšího než sebe, prohlásil o sobě Ronaldo

„Myslím si, že jsem nejkomplexnější hráč všech dob. Lidé můžou mít rádi Messiho, Maradonu nebo Pelého, což respektuju, ale já jsem ze všech hráčů ten nejkomplexnější. Jsem nejlepší hráč fotbalové historie, neviděl jsem nikoho lepšího, než jsem já. Myslím to upřímně. Jsem dobrý v hlavičkování, zahrávání přímých kopů, jsem rychlý, silný, mám výskok,“ prohlásil Ronaldo, jenž od ledna 2023 obléká dres saúdskoarabského klubu an-Nasr.

🚨 Cristiano Ronaldo: “I am the best player ever, I believe that”.



“I'm fast, I'm strong, [I score] with my header, with the left, no one has ever been more complete than me”. pic.twitter.com/OFlfNWZzSz