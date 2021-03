Rozhodčí, který Ronaldovi upřel rozhodující gól, se omluvil. Portugalce však může výsledek mrzet

Nizozemský rozhodčí Danny Makkelie se omluvil portugalskému týmu v čele s trenérem Fernandem Santosem za to, že v sobotním kvalifikačním utkání na hřišti Srbska neuznal Cristianu Ronaldovi vítězný gól. Osmatřicetiletý sudí se stal terčem kritiky, protože v 93. minutě špatně vyhodnotil situaci, kdy po střele hostující hvězdy vykopával obránce Stefan Mitrovič míč už za brankovou čárou. Bělehrad 14:15 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cristiano Ronaldo v dresu portugalské reprezentace | Zdroj: Reuters

Protestujícímu pětinásobnému vítězi Zlatého míče pak navíc udělili žlutou kartu. Ronaldo následně vzteky zahodil kapitánskou pásku.

Dramatický zápas skončil remízou 2:2. „Jediné, co mohu podle pravidel FIFA říct, je, že jsem se omluvil trenérovi národního celku Fernandu Santosovi a jeho týmu za to, co se stalo,“ uvedl Makkelie pro portugalský list A Bola.

V kvalifikačních zápasech o MS 2022 není přítomný ani systém videorozhodčího (VAR), ani branková technologie, která rozpozná, zda míč přešel brankovou čáru.

Insólito este gol que no le convalidaron a Cristiano Ronaldo y que significaba el triunfo de Portugal sobre Serbia en el final. Me gustaría saber por que motivo no hay VAR en las Eliminatorias europeas. pic.twitter.com/0kqxdskwlw — Pollo (@ThomasZelazko) March 27, 2021

„S týmem rozhodčích se vždy snažíme dělat správná rozhodnutí. Když ale pak dojde k takovýmto situacím, nemáme z toho nikdo radost,“ doplnil Makkelie.

Portugalci zůstali v kvalifikační skupině A se čtyřmi body o skóre druzí právě za Srby. Na MS postupuje přímo pouze vítěz, druhý tým jde do baráže.