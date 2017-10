Čtyři zápasy, čtyři góly. Trošku se to ode mě očekávalo, říká Antonín Barák

Když hlasatel představoval českou sestavu, Antonín Barák byl ještě se svými spoluhráči v šatně, ale prý už v tu chvíli tušil, že by i tady v Baku mohl udržet své reprezentační gólové tempo a údajně se tím vůbec netajil.

„Hlásím to vždycky. Samozřejmě chci dávat góly v každém zápase a jsem hrozně rád, že to tam spadlo. Hlavně, že to pomohlo týmu,“ řekl podle Radiožurnálu střelec vítězného gólu.

Záložník Udine národnímu týmu pomáhá, na extra těžké soupeře sice ještě v reprezentačním dresu nenarazil, ale protože v případě českého výběru nebývají ani v jiných duelech vítězství zrovna samozřejmostí, je příjemné, že s Barákem v sestavě mužstvo neprohrává.

A on sám je nebývale produktivní. „Je to trošku štěstí. Nastupoval jsem na vysunutější pozici, takže se to ode mě trošku očekávalo, abych byl v takových číslech. Moc gólů nedávám a vážím si toho, že je to zrovna v reprezentaci,“ říkal po zápase.

Kulisou oslav čtvrtého Barákova gólu byl hlavně pískot ázerbájdžánských fanoušků, ale strach z tribun 70tisícového olympijského stadionu ani v tu chvíli nešel.

Bezprostředně po #AZECZE se střelcem vítězného gólu Tondou Barákem! #ceskarepre pic.twitter.com/P4gczOl08R — Fotbalová repre ČR (@ceskarepre_cz) 5 October 2017

„Velký stadion, ale kolik bylo lidí? 15 tisíc? To se tu ztratí. Není to příjemné, když je takový velký stadion. Když je menší stadion plný, hraje se líp a kotel hráče strhne,“ přemýšlí záložník Jan Kopic, který dal první branku.

Snad bude lepší atmosféra v neděli v Plzni, kde Češi zápasem se San Marinem zakončí nepovedenou kvalifikaci. Dost možná u toho znovu bude sebevědomý Antonín Barák s touhou udržet si skvělý gólový průměr.