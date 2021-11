Spojka mezi trenérem a kabinou, hrající asistent i vzor. Barcelona představila Daniho Alvese jako posilu

Fotbalová Barcelona oficiálně představila novou posilu. Tou je Brazilec Dani Alves, který se do Katalánska vrátil na přání trenéra Xaviho. Osmatřicetiletý obránce podepsal s klubem roční smlouvu se symbolickým platem jedno euro za týden. Barcelona 15:22 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalová Barcelona oficiálně představila novou posilu. Tou je Brazilec Dani Alves, který se do Katalánska vrátil na přání trenéra Xaviho | Foto: Urbanandsport/NurPhoto | Zdroj: Reuters

Během osmi let dokázal Dani Alves s Barcelonou vyhrát 17 trofejí, včetně šesti ligových titulů a tří prvenství v Lize mistrů. Teď se po pěti letech vrátil do klubu v úplně jiné situaci. Barcelona se topí v dluzích a trápí se také výkonnostně.

A právě to Alves uvedl jako jeden z důvodů, proč se do Katalánska vrátil. „Miluju tento klub. Prožil jsem tu nejlepší léta kariéry a situace Barcelony mi není lhostejná. Proto se vracím, chci pomoct jak na hřišti, tak mimo něj. Pokud bude mým úkolem nosit pití, udělám to, pokud mě trenér nasadí, odevzdám ze sebe maximum. Tak to prostě mám. Chci jen pomoct,“ řekl Dani Alves na oficiálním představení fanouškům.

Že se Brazilec vrátil do Barcelony z čisté lásky ke klubu, potvrzuje i fakt, že podepsal roční smlouvu se symbolickým platem jedno euro týdně. Osmatřicetiletý krajní bek by měl jít hlavně vzorem svým mladším spoluhráčům. To bude jeho hlavní úlohou do konce kalendářního roku.

Barcelona ho totiž může na ligovou soupisku zaregistrovat až v lednu, do té doby bude Alves jen trénovat. V tomto období bude také fungovat jako spojka mezi trenérem a hráčskou kabinou, což na tiskové konferenci potvrdil i hlavní trenér Xavi.

„Dani je zkušený hráč, a hlavně stoprocentní profesionál. Morálka v týmu teď není úplně ideální a on je přesně ten, kdo ji může zlepšit. Jeho přístup k fotbalu je ukázkový, pracuje na prevenci zranění, správně se stravuje a umí skvěle pomáhat mladým hráčům. Beru ho jako takového hrajícího asistenta trenéra. Děkuji vedení, že mi Daniho přivedlo,“ řekl.

Alvese v Barceloně už v pátek čeká první trénink. Předběžnou žádost o registraci hráče už Barcelona poslala na španělskou fotbalovou federaci, automaticky bylo ale rozhodnutí posunuto na leden. K prvnímu zápasu ve staronovém angažmá by tak Alvés mohl nastoupit 2. ledna, kdy se Barcelona utká v lize Mallorcou.

Dani Alves je první posilou nového trenéra. Xavi už na tiskové konferenci prozradil také plán na zimní přestupové období. V hledáčku Barcelony bude například Raheem Sterling z Manchesteru City nebo Karim Adeyemi ze Salcburku. Příchod Alvese ale hlavně přinesl nové obzory ohledně návratu Lionela Messiho.

„Není to vyloučené. Messi s Alvesem jsou dlouholetí kamarádi a Lionel už dříve avizoval, že by se k nám chtěl vrátit. Hlavním problémem ale stále zůstávají finance. Nejsem teď schopen říct víc, ale varianta, že se Messi vrátí, existuje. Teď jsem ale šťastný, že se povedlo přivést Alvese, to je podle mě výborný krok,“ řekl k tomu pár slov i prezident klubu Joao Laporta.