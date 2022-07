Daniel Pudil: Mrzí mě, že jsme se Sheffieldem nevybojovali postup do Premier League

Bývalého českého fotbalového reprezentanta Daniela Pudila si pozval do sportovní talkshow Na place moderátor Ladislav Hampl. Šestatřicetiletý fotbalista se může pochlubit ziskem českého titulu s pražskou Slavii i Libercem a na triumf dosáhl i v belgické lize v dresu Genku. Hráč, který pendloval mezi obranou a zálohou, se přes mládežnické reprezentační výběry dostal i na evropský šampionát v roce 2016. Fanoušky si získal i v Anglii, kde působil v Sheffieldu Wednesday. Praha 13:29 7. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dane, prosadil jsi se výrazně i v zahraničí, ale jak vzpomínáš na svoje angažmá v českých klubech?

Hodně vzpomínám na období, kdy jsem hostoval z Liberce ve Slavii a měl jsem tu čest si zahrát Ligu mistrů. Dal jsem jeden gól a také jsem zažil zápas, kdy jsme dostali sedmičku od Arsenalu. Moc mě těší, že jsem měl tu možnost si zahrát tyto velké zápasy.

V zahraničních soutěžích jsi si zahrál v belgické, italské i anglické lize. Mrzelo Tě někdy, že jsi se neprosadil v úplně top klubech?

Těžko říct, vždy jsem se z té kariéry snažil vytěžit, co nejvíce. Asi jsem neměl úplně takové kvality, jako jiní hráči, kteří se prosadili více. Mrzí mě asi jenom to, že jsme se s Sheffieldem Wednesday neprobojovali do Premier League.

Jak vzpomínáš na reprezentační kariéru?

V roce 2005 nebo 2006, kdy jsem tam nakoukl poprvé, tam byly největší jména českého fotbalu. Byla pro mě čest tam vůbec být a pozorovat ty top hráče, jak pracují a fungují na hřišti. Sice jsem si tehdy moc zápasů nezahrál, ale byla to pro mě škola. I když jsem o dvě EURA přišel, tak jsem nakonec dokázal odehrát v reprezentaci pětatřicet zápasů, což považuji za docela slušné číslo. Určitě z té doby hrozně rád vzpomínám na Tomáše Rosického, který mi v začátcích v nároďáku hodně pomohl.

