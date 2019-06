Po 11 letech v zahraničí zvažuje Pudil návrat do české ligy. ‚Chci hrát o pohárové příčky,‘ plánuje

„Fotbalová kariéra není dlouhá, takže spíš přemýšlím o tom, jít někam, kde to pro mě bude mít hlavu a patu, kde ten tým mě bude chtít a kde budu hrát o pohárové příčky, kde budou hrát nahoře o postup. Tohle je ten hlavní faktor, který pro mě hraje největší roli,“ přiznává pro Radiožurnál třiatřicetiletý Daniel Pudil.

Poslední roky trávil v anglickém Sheffieldu, ve druhé nejvyšší soutěži na ostrovech. Po nedávno skončené sezóně dospěl k názoru, že by byla dobrá změna: „Sezona byla taková divná. Prodloužil jsem smlouvu v Sheffieldu o další rok, kdy mě tam chtěl trenér, který tam byl vloni. Na začátku jsem odehrál všechno, pak jsem se zranil a vyměnili trenéra. Od té doby jsem víceméně nebyl na hřišti. Byl jsem desetkrát, patnáctkrát na lavičce, ale už jsem nenastupoval za áčko, ale za dvacet trojku, abych se udržoval v kondici.“

Mezi mladíky se cítil dobře. Po fyzické stránce neměl problémy. Navíc ho těšilo, že spoluhráčům má co předávat. „Kdybych se necítil dobře, tak už to asi zabalím a nebudu chtít pokračovat dál. Ale mám pořád nějaké ambice a věřím, že tomu můžu něco dát – ať zkušenostmi, nebo svou kvalitou,“ dodal Pudil.

Uškodila mu reprezentace

Na podzim loňského roku se přitom vrátil do reprezentace. Tím ale vlastně začalo trápení. „Reprezentace byla v listopadu a od té doby, co jsem byl povolán do reprezentace a vrátil jsem se zpátky, už jsem nehrál za Sheffield. To je menší paradox. Když jsem v týmu, tak bych samozřejmě chtěl být na hřišti a tomu týmu nějak pomoc. Ale samozřejmě každý má nějaký svůj věk a kariéra se možná blíží ke konci, ale myslím, že to o věku není, když člověk je na tom fyzicky dobře, je připravený, udržuje se a má nějakou kvalitu, tak může hrát i v 37 letech,“ uvědomuje si Daniel Pudil.

Zkrátka, člověk musí být soudný a vědět, jestli na to ještě máme nebo naopak ne. „To je určitě ten faktor. Když člověk ví, že na to má tu kvalitu a že na tréninkách s kluky je a vidí, že kvalitu má podobnou, nebo možná i lepší, tak pořád ví, že tomu týmu může pomoc a na hřišti může být. Pokud bych to neměl, tak pro mě nemá smysl to ani dělat,“ vysvětluje Pudil.

A jak bude hodnotit jedenáct let strávených v zahraničí? „Když se řekne, že jsem byl 11 let v zahraničí a teď jsem tři měsíce nehrál, tak všechen ten čas jsem odehrál. Odehrát víc jak 400 zápasů v zahraničí je slušná vizitka. Samozřejmě možná někdo namítne, že to byla druhá anglická liga, ale spíš by ho člověk tam poslal, ať se na to jde podívat, jakou to má kvalitu. Jsem se svojí kariérou spokojený. Vždycky jsem dělal postupný krůčky a myslím, že s Ondrou Chovancem jsme to dokázali a dotáhli daleko,“ říká Daniel Pudil a přeje si, aby v nejbližších dnech měl o své fotbalové budoucnosti jasno.