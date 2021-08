Asi nejlepší den v mém životě, řekl sedmnáctiletý slávista Samek po vstřelení prvního ligového gólu

Čtyři zápasy, čtyři výhry. Fotbalisté Slavie zvítězili v pátém ligovém kole nad Ostravou 4:0. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského tak předvedli už padesáté ligové utkání v řadě bez porážky. Hvězdou v pražském Edenu byl v neděli teprve sedmnáctiletý střední záložník Daniel Samek, který v novém ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže nastoupil poprvé v základní sestavě. Praha 8:17 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Samek ze Slavie a Ladislav Almási z Ostravy | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

„Asi nejlepší den v mém životě,“ říkal po svých prvních větších mediálních povinnostech v životě slávistický záložník Daniel Samek.

Odchovanec Hradce Králové ve vítězném zápase s Ostravou odehrál 75 minut, ve kterých si připsal nejprve asistenci na úvodní gól Stanislava Tecla a pak i premiérovou ligovou branku.

„Do té situace jsem se dostal poměrně nečekaně. Křiknul jsem si na Šrancíka (Ivana Schranze – pozn. red.), ať mi to dá pod sebe, ten mi to dal a slabší nohou jsem dal gól, což se mi povedlo možná poprvé v životě,“ říkal Radiožurnálu Samek, který si svou premiéru v A-týmu Slavie odbyl už v březnu v pohárovém utkání s Karlovými Varami a který byl v zápase s Ostravou hodně vidět.

Rozdával přesné přihrávky, rozehrával standardní situace a úspěšně kombinoval hlavně s krajními záložníky Schranzem a Ubongem Ekpajem.

„Má hlavu nahoře a velký přehled. To byl ten důvod, proč šel do sestavy, že bude hrát a bude se nabízet,“ vysvětloval nasazení mladého slávistického záložníka Daniela Samka do základní sestavy trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Reprezentant České republiky do devatenácti let si v zápase s Ostravou kromě gólu odbyl ještě jednu premiéru. V pozápasové děkovačce vyřvával do megafonu slávistické pokřiky pod kotlem domácích, tedy pod tribunou Sever.

„Upřímně jsem se do toho netlačil, byl jsem trochu nervózní, protože v sedmnácti před celou tribunou Sever, to se každému jen tak nepoštěstí, ale myslím, že jsem to zvládl ještě docela dobře. Neřekl jsem nic špatně, takže super,“ dodal.

A po děkovačce čekalo Samka jedno překvapení i v kabině. „Těsně před děkovačkou kolem mě nastoupilo šest kluků, nemohl jsem utéct a schytal jsem asi deset vajíček, takže jsem se musel hned umýt, měl jsem to prakticky úplně všude. Když gólový debut, tak se vším všudy,“ usmíval se po utkání sedmnáctiletý záložník Daniel Samek.

Slavia v něm i díky jeho výkonu porazila Ostravu 4:0 a po čtyřech odehraných zápasech je tak zatím s dvanácti body stoprocentní.

@slaviaofficial 💬 Jindřich Trpišovský po #slaost: „Když si srovnám Daniela Samka před rokem a nyní, je to někdo úplně jiný. Je neuvěřitelné, jak se takto mladí hráči dokáží rychle zlepšovat. Má obrovský potenciál. Spoustu věcí musí zlepšit, ale dnes hrál proti Baníku a všichni jsme viděli jak.“ 143