Předpokládám, že využije možnost oddlužení, komentuje Hlouškův případ fotbalový právník

Podle veřejně přístupného insolvenčního návrhu neplatil Adam Hloušek ani pojištění, dluží finančnímu úřadu na daních, pohledávky má i v českých a polských bankách a dalších institucích, které své peníze už pravděpodobně nikdy neuvidí.

„Předpokládám, že když na sebe podal Adam Hloušek insolvenční návrh, tak využije možnost oddlužení, která dnes funguje a říká, že když do pěti let splatíte 30 procent svých dluhů, tak byste po pěti letech mohl začít fungovat od nuly,“ myslí si vedoucí sekce fotbalového práva advokátní kanceláře CEE Attorneys a zakladatel FHS EA, mezinárodní concierge agentury pro profesionální sportovce, Zdeněk Tomíček.

Proč se někteří sportovci dostávají do finančních problémů? „Je to o tom, že se lidé spolehnou na své okolí, které v nejhorších případech neplní, to co má. Člověk potřebuje svoji izolaci na to, aby se soustředil na to, v čem má být nejlepší, tedy sportovní aktivitě,“ popsal daňový poradce ze společnosti Deloyte Pavel Šnobl.

Zrádná měna

O nakládání s velkými finančními příjmy mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport i fotbalista Martin Fenin, který v době profesionální kariéry přestoupil z Teplic do bundesligového Frankfurtu.

Jak Fenin sám říká, to co pobíral v českých korunách, najednou dostával v eurech. Na zbytečné utrácení si tak musel dávat velký pozor.

„Myslím, že to i dost lidem zničilo život. Člověk má takový bezedný kelímek. Pak ale skončí kariéra, která je relativně krátká, a fotbalista nic neumí. Dělá to od sedmi let, ve většině případů ani nedodělá školu, protože to skoro nejde. Pro hodně spoluhráčů, se kterými jsem hrál, to nedopadlo vůbec dobře.“

O finanční zodpovědnost sportovců se ve společnosti Sport Fin stará bývalý volejbalový reprezentant Martin Lébl, který pro Radiožurnál Sport nabídl modelový příklad smysluplného ukládání vydělaných peněz.

„Základní pravidlo by mělo být nemovitost pro život, rodinný dům a pak pravidelné spoření během sportovní kariéry, kde by si profesionální sportovci měli odkládat procentuálně velké částky z těch měsíčních plateb,“ doplňuje Martin Lébl.

K tématu finanční zdatnosti sportovců, potažmo fotbalistů, opět rozezněnému případem Hloušek, jsme na @RadiozurnalS měli muže vskutku povolaného. Na jediné sportovní rozhlasové stanici v ČR je to ostatně obyčej https://t.co/LUTCtp5Dhp — Jan Pěruška (@JPeruska) February 28, 2023