Daňový únik milion eur. Slavný trenér Ancelotti dostal ve Španělsku roční trest, vězení se nejspíš vyhne

Fotbalový trenér Carlo Ancelotti dostal u soudu v Madridu roční trest za to, že v roce 2014 nezaplatil v zemi daň z příjmu z osobnostních práv. Do vězení však pravděpodobně nebude muset nastoupit. Podle agentury Reuters při trestu do dvou let za nenásilný čin sahá španělské justice k odnětí svobody jen zřídka.

