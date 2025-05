Dánský trenér Friis skončil ve fotbalové Spartě. ‚Už jsme nemohli nadále čekat,‘ řekl Rosický

„Po obrovském zklamání ze zápasu v Olomouci už jsme nemohli nadále čekat. I s ohledem na fakt, že jsme v ligové tabulce až na čtvrtém místě a prohráli jsme čtyři zápasy v řadě. Probíhající sezona je pro nás všechny velkým zklamáním,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Fotbalisté Sparty výhru v domácím poháru neobhájili, Olomouc triumfuje po 13 letech Číst článek

Devětačtyřicetiletý Friis přišel na Letnou v prosinci 2022 a v roli asistenta krajana Briana Priskeho získal v úvodních dvou sezonách ligový titul.

Po Priskeho odchodu do Feyenoordu „povýšil“ v létě do role hlavního kouče a dovedl Spartu po 19 letech do Ligy mistrů.

V české lize se ale mužstvu postupně přestalo dařit. Na konci podzimu po první sérii slabších výsledků Rosický veřejně vyjádřil Friisovi důvěru, nyní už ale vedení sáhlo ke změně.

Navzdory tomu, že sám Friis na tiskové konferenci po nevydařeném finále v Olomouci (1:3) odmítl, že by rezignoval.

Sparta už nemůže skončit v lize lépe než čtvrtá. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul má navíc už jen dvoubodový náskok na pátý Jablonec a může přijít o účast v kvalifikaci evropských pohárů. Na odvěkého rivala a jistého mistra Slavii ztrácejí Letenští propastných 25 bodů.

„Mužstvo dočasně přebírá Luboš Loučka, který týmu dodá novou energii. A hráči mají už jen dva zápasy na to, aby dokázali, že jim na klubu záleží,“ uvedl Rosický. Spartu čeká v neděli zápas v Ostravě a ligu zakončí doma proti Olomouci. Připravujeme podrobnosti.