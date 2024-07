VIDEO: Divoká dohra semifinále Copa América. Uruguayec Núňez se rval s kolumbijskými fanoušky

Uruguay players have entered the stands and a fight has broken out between fans and players pic.twitter.com/XRbte2ibiy

Kolumbie šla do vedení v 39. minutě, když se prosadil Jefferson Lerma. V nastavení prvního poločasu ale svému týmu situaci zkomplikoval Daniel Muňoz, který po faulu viděl druhou žlutou kartu a zápas pro něj skončil.

Uruguay po přestávce tlačila, ale Kolumbie svůj těsný náskok uhájila. Svěřenci trenéra Nestera Lorenza tak prodloužili svou rekordní sérii bez porážky na 28 zápasů. Finále Copa América si zahrají poprvé od roku 2001, kdy šampionát hostili a získali také svůj jediný titul.

Emoce po závěrečném hvizdu rozhodčího ale vrcholily nejen na trávníku, ale i mezi 70 tisíci diváky, mezi nimiž měli převahu fanoušci Kolumbie. Potyčky se pak přenesly i do hlediště, do konfliktu s fanoušky se pustili Darwin Núňez a řada dalších uruguayských hráčů. Federace CONMEBOL incident odsoudila a zahájila vyšetřování.

O titul se Kolumbie utká v neděli s obhájci trofeje a úřadujícími mistry světa Argentinou, která v čele s Lionelem Messim usiluje o rekordní 16. titul. Uruguay, jež má rovněž na kontě 15 trofejí, čeká duel o třetí místo s Kanadou.

This is best video of the whole situation filmed by @qc_javi. The Uruguayan players are clearly telling the Colombian fans, “with family no, with family no.” And then all hell breaks lose.



This is the clearest video of the incident. #SoyCeleste #Celeste #CopaAmerica… pic.twitter.com/0sfJVBfPFW