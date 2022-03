Beckham předal svůj instagramový účet ukrajinské lékařce. Umožnil jí informovat o situaci v zemi

„Chci vám říct, že předávám svůj instagram Irině, která se stará o těhotné ženy. Pomáhá jim přežít v hrozných podmínkách, které ve městě panují,“ říká bývalý hráč Manchesteru United či Realu Madrid v osmatřicetivteřinovém videu.

„Sledujte neobyčejné příběhy Iriny a ostatních lékařů. Podporujte tyto úžasné lidi a organizace, jakými jsou například UNICEF. Pomáhejte jakkoliv a věřte, že všichni dohromady můžeme něco změnit,“ doplnil Beckham.

Bývalý anglický reprezentant se věnuje charitě a pomoci lidem v těžkých situacích. Je zakládajícím členem organizace Malaria No More UK Leadership Council, pomáhá i charitě Hlep for Heroes a od roku 2005 je ambasadorem UNICEF – Dětského fondu Organizace spojených národů.