Hanckova přestupová sága je u konce. Slovenský obránce místo k Ronaldovi zamířil do Atlétika Madrid

Sedmadvacetiletý Hancko měl původně namířeno do an-Nasru. Saúdský celek, kde působí pětinásobný vítěz Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa a mistr Evropy z roku 2016 Cristiano Ronaldo, však nakonec z transferu vycouval.

Hancko působil ve Feyenoordu od srpna 2022, do Rotterdamu přišel ze Sparty, kde strávil tři roky. Před příchodem na Letnou nastupoval za Fiorentinu a Žilinu. Ve slovenské reprezentaci má na kontě 52 zápasů a šest branek.

Agreement with Feyenoord for the transfer of Dávid Hancko.



The Slovak international defender will sign his new contract once he passes the relevant medical examination.



