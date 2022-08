Hancko definitivně patří Feyenoordu. Slovenský obránce přestoupil ze Sparty do nizozemského klubu

Podle českých médií by Sparta za jednu z opor, která na Letné strávila tři roky, mohla inkasovat v přepočtu až čtvrt miliardy korun. Pražský klub by za Hancka měl dostat 200 milionů korun, dalších 50 milionů by měly tvořit bonusy.

Sparta oznámila příchod reprezentačního křídelníka Jankta, bude hostovat ze španělského Getafe Číst článek

Sparta Hanckovým odchodem ztrácí klíčového obránce. Slovenský reprezentant přišel na Letnou v létě 2019 z Fiorentiny na hostování s opcí, které Pražané nejprve prodloužili o rok a vloni zadáka koupili údajně za zhruba 60 milionů korun.

Stoper či levý bek se vypracoval ve velkou oporu a na začátku této sezony během zranění Ladislava Krejčího mladšího plnil roli kapitána. Za Spartu odehrál 102 soutěžních zápasů, ve kterých dal 20 branek.

O Hanckově odchodu se spekulovalo delší dobu. Letenští první nabídky odmítali, ale po zvýšení částky na přestup nakonec kývli. Hancko již scházel v sobotním ligovém utkání v Mladé Boleslavi, které Pražané vyhráli 3:1.

Dlouhodobý zájem

Odchovanec Žiliny se do nového působiště velmi těší. Feyenoord v minulé sezoně vyřadil ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy Slavii a došel až do finále, kde nestačil na AS Řím. V nizozemské lize v uplynulém ročníku obsadil třetí místo.

„Zájem Feyenoordu už nějakou dobu trvá, takže jsem rád, že se kluby domluvily. Jsem přesvědčen, že je ten správný čas, abych tento krok učinil. Celou přípravu a první zápasy v sezoně jsem strávil se Spartou, takže jsem připraven a těším se, že se brzy zapojím,“ uvedl Hancko.

Českou nejvyšší soutěž opouští s bilancí 76 utkání, 14 gólů a osmi asistencí. Byť patřil k hlavním oporám Pražanů, na konci července se podepsal pod vyřazení Sparty z kvalifikace Evropské konferenční ligy, když po jeho velké chybě vstřelil Viking Stavanger v nastaveném čase odvety 2. předkola rozhodující gól na 2:1.

, díky za vše, co jsi pro Spartu odvedl. Přejeme Ti hodně štěstí do další kariéry #DikyHanci pic.twitter.com/dsTbvJAup4 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 22, 2022