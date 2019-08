Fotbalová Sparta znovu lovila ve Fiorentině. Do obrany přivedla Slováka Hancka

O hostování slovenského reprezentanta informoval letenský klub na svých webových stránkách. Pražané přivedli z italské Fiorentiny v průběhu léta už druhou posilu, na začátku července přišel i útočník Martin Graiciar.

„Dávid je mladý konstruktivní obránce s výbornými parametry pro současný fotbal. Hodně se nám líbil již v době působení v Žilině. Může nastupovat jak na stoperu, tak na místě levého beka. Tím nám zvýší konkurenci na obou těchto postech,“ řekl k nové posile sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

„Za Fiorentinu sice neodehrál příliš mnoho soutěžních utkání, ale i přesto se v jednadvaceti letech vypracoval ve stabilního hráče základní sestavy slovenské reprezentace. O jeho získání jsme usilovali už zimě, ale Fiorentina o jeho uvolnění v té době ještě neměla zájem. Nyní se nám tato možnost otevřela znovu. Ihned jsme vstoupili do jednání, protože jsme Dávida sledovali delší dobu a známe jeho kvality,“ dodal Rosický.

Hancko nakoukl do dospělého fotbalu v Žilině a po první kompletní odehrané sezoně v A týmu odešel v létě 2018 za necelé čtyři miliony eur do italské Serie A. Ve Fiorentině se ale do základní sestavy neprosadil a nastoupil jen k pěti ligovým zápasům.

„Sparta je skvělý a velký klub, je tady cítit historie plná úspěchů. Je to sen a už se nemůžu dočkat, až budu s kluky trénovat a až pak vyběhnu před našimi fanoušky na trávník. Cítím se fyzicky výborně a těším se na soutěžní fotbal,“ uvedl Hancko.

Mladý obránce patří do výběru slovenského národního týmu a v červnovém kvalifikačním utkání v Ázerbájdžánu si připsal i první reprezentační gól. V loňském roce nastoupil i k oběma zápasům v Lize národů proti české reprezentaci.

