Udrží Sparta nepostradatelného Hancka? ‚Fiorentina si ho nenechá vzít,‘ myslí si Ujfaluši

Zatímco fotbalisté pražské Sparty si v těchto dnech užívají dovolenou, vedení letenského klubu už pracuje na skladbě kádru pro další sezonu. A jednou z otázek je, jestli udrží stopera Dávida Hancka, který ve Spartě hostuje z Fiorentiny. Slovenský obránce se na jaře vypracoval mezi klíčové opory a přispěl tak ke třetímu místu v lize i triumfu v domácím poháru. Praha 10:43 16. července 2020

Roky nemohli najít fungující stoperskou dvojici, a když už se zdá, že ji mají, hrozí, že se jim znovu rozpadne. Fotbalové Spartě k dobrým jarním výsledkům výrazně pomohl obránce Dávid Hancko, který se po koronavirové pauze dostal do formy.

Poslechněte si, proč je pro trenéra Sparty David Hancko nepostradatelný a co na jeho výkony říkají další odborníci

Slovenskému reprezentantovi ale na Letné končí hostování a případný přestup komplikuje hráčova cenovka. „Doufám, že uděláme Dávida Hancka, protože to je stavební kámen, bez kterého bysme to nezvládli,“ přál by si trenér letenského velkoklubu Václav Kotal.

Spolehlivými výkony si vytáhlý fotbalista získal důvěru nejen fanoušků, ale i spoluhráčů. Po vítězném finále poháru vysekl Hanckovi poklonu v rozhovoru pro klubovou televizi třeba záložník Ladislav Krejčí.

Slovenský reprezentant na jaře vytvořil fungující stoperskou dvojici s krajanem Štetinou a právě zlepšená defenziva Spartě výrazně pomohla k dobrým výsledkům.

„Hancko, to je takový neformální lídr. On se svým výkonem tím lídrem stává a všichni ho berou a on na sebe tu roli vezme. To je strašně důležité,“ chválí dvaadvacetiletého obránce sparťanský trenér Sparty.

Zelenka brzdí nadšení

Na podzim se přitom Hancko, podobně jako celý tým, herně trápil. Tehdejší kouč Jílek rodákovi z Prievidze moc nevěřil, nasadil ho pouze do šesti ligových zápasů, ve kterých navíc elegantní stoper předvedl několik chyb.

„Souvisí to s tím, jaká byla atmosféra týmu a tehdy nebyla dobrá. Jednotlivé chyby souvisely s tím, že mu nepomohli hráči okolo, ale teď si to sedá. Neřekl bych, že Hancko je spasitel. Oni potřebujou na něčem pozitivním stavět a Sparta teď chce stavět na Hanckovi se Štetinou a myslí si, že to konečně trefili,“ myslí si bývalý ligový útočník Luděk Zelenka.

Samotný Hancko by se setrvání na Letné nebránil, Sparta by ho ale musela z Fiorentiny vykoupit a právě přestupová částka celý transfer komplikuje. Sparťané mohli do konce června využít opci, její výše se ale podle serveru fiorentinanews.com blížila hranici pěti miliónů eur, a v přepočtu víc než 130 milionů korun se letenskému klubu platit nechtělo.

„On učitě ještě jako fotbalista poroste. Já bych se na jeho místě vrátil do Itálie a myslím, že si Fiorentina nenechá takového hráče vzít.“

Říká bývalý reprezentační kapitán a někdejší obránce Fiorentiny Tomáš Ujfaluši, podle kterého by se Hancko měl zkusit prosadit právě ve Florencii. Fanoušci Sparty ale doufají, že talentovaný stoper zůstane i v další sezoně na Letné.