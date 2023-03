‚Složité, ale vím, že je to správné.‘ Obránce Slavie Hovorka ukončil v 29 letech kariéru, trápí ho zdraví

„Jsem se svým rozhodnutím smířený, našel jsem vnitřní klid. Ale nezastírám, že je to strašně těžké. Není to úplně sranda po 25 letech, kdy jsem fotbalu obětoval všechno. Ještě když to mám rád, miluju to, fyzicky se teď cítím dobře. Na vrcholu sil jsem věděl, že uhlídám kohokoliv. Pak jsem ale musel na operaci s kolenem potřetí, počtvrté… Je to dost složité, ale vím, že je to pro mě správné,“ prohlásil Hovorka.

Kromě dvou titulů ovládl se Slavií i domácí pohár. Navíc si s ní na podzim 2019 zahrál prestižní Ligu mistrů, kde vršovický celek narazil na Barcelonu, Dortmund a Inter Milán.

„Liga mistrů, San Siro, souboj proti Interu. To je špička mého sportovního kariérního úspěchu. Při znělce před zápasem jsem se otřásl a řekl si, že to je ono, ten moment, po kterém jsem vždycky prahnul. Znělku jsem si pouštěl už jako malý, je to taková pocta. Bylo to pro mě to nejvíc,“ zavzpomínal Hovorka na zápas, v němž Slavia remizovala 1:1.

V minulosti působil i ve Spartě, Hradci Králové, Žižkovu, Liberci a Jablonci. V první lize odehrál celkem 109 zápasů a vstřelil v nich pět branek.