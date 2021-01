David Jarolím převzal druholigové Ústí nad Labem. ‚Dbám na týmovost, to je pro mě zásadní,‘ říká

Jako fotbalista nastupoval za národní tým, spoustu let odehrál v německé bundeslize. David Jarolím je zvyklý z hráčské kariéry na nejvyšší úroveň a na tu se chce vypracovat i jako trenér. V jednačtyřiceti letech poprvé v kariéře vede od ledna jako hlavní kouč profesionální mužstvo. Od zimy převzal druholigové Ústí nad Labem. Ústí nad Labem 14:49 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Jarolím | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Když jsem hrál, tak jsem měl vždy postupné cíle. Pro mě je důležité, abych tady odvedl dobrou práci, je to pro mě velká motivace. Teď dopředu nekoukám, dal jsem se na trénování, hrozně mě to baví a chci to někam dotáhnout,“ řekl Radiožurnálu David Jarolím, který už jako dorostenec přestoupil do slavného Bayernu Mnichov, ale v bundeslize za něj nastoupil pouze jednou.

„V Německu jsem strávil 17 let, z toho nejvíce v Hamburku, kde jsem byl devět let. Kontakty tam pořád mám, sleduju zápasy a fandím jim... je to takový vysněný cíl,“ prozradil Jarolím.

V Německu se měl od koho učit: „Měl jsem výhodu, že jsem zažil skvělé a zkušené trenéry, ale i mladší trenéry, holandskou školu, která předtím prošla Anglií... Trenérů bylo opravdu hodně, na druhou stranu si člověk něco vezme, ale rozhodně to není o tom někoho kopírovat. Každý trenér je svým způsobem osobnost a měl by mít svojí cestu, ale na druhou stranu každá zkušenost je dobrá. Pokud člověk není hloupý, tak si vezme, co si myslí, že je pro něj vhodné.“

Jarolím poznal nejen tréninkové metody, koučink v zápasech, ale také, jak různí trenéři k fotbalistům přistupovali.

„Hlavní pro trenéra je udržet mužstvo na nějaké úrovni během sezony a aby uměl kabinu, to je u velkých trenérů strašně důležité. Je tam totiž konkurence, každý chce hrát, člověk musí být lidský, komunikovat s hráči. Člověk musí brát rozdílné věci – hráče jako osobnost a pak hráče na hřišti. Dbám na týmovost, to je pro mě zásadní.“

Jarolímu je inspirací také jeho otec Karel, bývalý trenér české reprezentace.

„Voláme si, teď k němu navíc přišel do Boleslavi jako asistent i brácha, takže o fotbale se určitě bavíme, ale nemůže to být jen o fotbale,“ řekl David Jarolím, trenér druholigových fotbalistů Ústí nad Labem.