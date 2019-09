Bolí to pořád, ale něco se musí vydržet, říká po návratu po těžkém zranění fotbalista Lafata

David Lafata se zotavuje po zlomenině lýtkové kosti. Dlouho chodil o berlích, pak rehabilitoval a teď nastoupil do utkání proti táborské rezervě. Do zápasu přišel v 77. minutě za stavu 2:0. Několikrát rozehrál nebezpečnou situaci, podílel se na výhře 3:0, ale přímo branku neohrozil.

„Je to takové pobíhání, ale jsem rád, že jsem se tam alespoň na chvilku dostal. Už mi to chybělo, ale ještě to není na nějaké velké souboje. Když to kluci hezky rozehrají, tak už je pak radost to dohrát,“ popsal Radiožurnálu Lafata.

Ona to nebyla Lafatova letošní podzimní zápasová premiéra. Epizodně se totiž mihl na trávníku 31. srpna, kdy Olešník doma porazil Sokol Sezimovo Ústí 3:1. Od 25. května, kdy ho ve 14. minutě zápasu hlubocký Karel Jonáš v souboji fauloval a zlomil mu nohu, uteklo přesně 98 dní.

„To jsem to zkusil, ale to ještě bylo moc brzo,“ říká sám o svých pocitech z několikaminutového návratu. Zranění se ozývá a ještě se určitě nějakou dobu bude připomínat. „Jo, bolí to pořád, ale něco se musí vydržet.“

Vydržet tak, aby se zase přiblížila chvíle, kdy zase bude střílet za svůj tým góly. V zápase zatne zuby, bolest překoná, ale ráno po probuzení… „To je horší,“ smířlivě se podíval na svoji pravou nohu.

Právě v tomto utkání jihočeského krajského přeboru nastoupil proti týmu, který kormidluje Karel Musil, Lafatův trenér z dorosteneckých kategorií. „Poprvé jsme byli kolegové, protože jsem taky trenér. Bylo to příjemné a myslím, že kluci v Táborsku nemůžou mít lepšího trenéra než pana Musila a doufám, že si toho budou vážit a budou k tomu tak přistupovat,“ vzkázal do Tábora historicky nejlepší střelec samostatné české nejvyšší fotbalové soutěže.

Sám věří, že jeho noha přestane otékat, že se umoudří a že se jeho pocity na hřišti budou už jenom příjemné. „Doufám, že se to zlepšuje a že bych mohl nastoupit ještě k nějakému zápasu od začátku,“ dodal Lafata.