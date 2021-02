‚Nikdy bych neřekl, že se k takovému číslu dostanu.‘ Obránce Limberský odehrál 400. ligových zápasů

Na zápas mezi fotbalisty Brna a Plzně si nejspíš většina jeho aktérů dlouho po kariéře pamatovat nebude, favorizovaní Západočeši zvítězili bez většího vzruchu 1:0. Pro jednoho Davida Limberského ale šlo o hodně speciální duel, na který nejspíš nezapomene. Sedmatřicetiletý obránce Plzně odehrál svůj 400. zápas v nejvyšší domácí soutěži a stal se tak teprve desátým hráčem, který této mety dosáhl. Plzeň 9:52 28. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Limberský | Zdroj: Profimedia

Jen málo hráčů se do historie české fotbalové ligy zapsalo tak výrazně jako obránce plzeňské Viktorie David Limberský.

„Asi bych nikdy neřekl, že se k takovému číslu dostanu a určitě si toho vážím. Není to samozřejmost odehrát 400 ligových zápasů, takže je to pocta. Jsem rád, že zdraví drželo a výkonnost taky. Určitě spokojenost a štěstí,“ přiblížil fotbalista Plzně David Limberský, co pro něj znamená dosáhnout na metu tolika odehraných v první lize.

Oslavy nebyly

Povedlo se mu to shodou okolností v den, kdy oslavila jeho manželka dvacáté sedmé narozeniny. Trochu ho tak akorát mrzelo, že nemůže obě události náležitě oslavit.

„Kdyby nebyl pohár a byla by repre pauza, tak by se to oslavilo, ale takhle ne,“ vysvětlil plzeňský odchovanec.

Samotný jubilejní ligový zápas pro Limberského výjimečný nebyl, Plzeň splnila roli favorita a v Brně zvítězila 1:0. Sedmatřicetiletý bek připustil, že i při utkání si na jubileum občas vzpomenul.

„Strašně lidí mi to předhazovalo, i rodina, takže se tomu nešlo vyhnout. Snažil jsem se soustředit na svůj výkon a jsem rád, že ten jubilejní zápas mi nezhořkl,“ popsal bývalý reprezentant.

Limberský tak trochu narážel na jediného aktivního fotbalistu, který má v tuzemské nejvyšší soutěži odehráno víc utkání. Řeč je o záložníkovi Slovácka Milanu Petrželovi, který velkou část kariéry strávil právě v Plzni a s Limberským je dobrý kamarád.

„Připomínal mi, že 400 zápasů udělal taky tady v Brně a prohráli, tak říkal, abych to s Plzní nezopakoval. Jsem rád, že jsme vyhráli a budu si ten zápas pamatovat jako vítězný.“ dodala ikona plzeňské Viktorie.

Pátou stovku ligových startů může David Limberský načít příští týden, v sobotu přijede do Plzně Olomouc.