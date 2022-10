Fotbalista Limberský čelí obvinění z vydírání. Policie ho po zadržení propustila a vyšetřuje na svobodě

V současné době hráč Domažlic měl podle serveru novinky.cz spolu s dalšími třemi muži vymáhat pod pohrůžkou střelné zbraně po poškozeném muži čtyři miliony korun, které mu fotbalista půjčil na pořízení výpočetní techniky pro těžbu kryptoměn.

Dozorující státní zástupce Jiří Kožina Právu potvrdil, že policie vyšetřuje případ vydírání, avšak jména obviněných nechtěl zveřejnit.

Policejní mluvčí Jakub Kopřiva prozradil, že se jedná o muže ve věku 37, 39, 46 a 48 let, přičemž čtveřici hrozí až osm let ve vězení.

Nespokojenost s investicí

Incident se měl podle Práva odehrát před dvěma týdny v kavárně v Karlových Varech, kde údajně čtveřice na muže čekala a Limberský po něm požadoval vrácení peněz na výpočetní techniku, protože nebyl s výsledky těžby spokojen.

Není to první případ, kdy měl 37letý fotbalista problém se svými investicemi. V minulosti z něj pod záminkou obchodu s luxusními auty vylákal přes pět milionů korun Čeněk Pazderka, kterého poslal soud za tento podvod na sedm let do vězení.