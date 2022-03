‚Někdo zmoudří dřív, u mě to trvalo déle.‘ Limberský zavzpomínal na excesy, pro Krmenčíka má radu

Plzeňští fandové ho milují, sparťanské publikum ho naopak nenávidí. David Limberský patří mezi výrazné a zároveň i kontroverzní postavy českého fotbalu. Ve velmi otevřeném rozhovoru s Pavlem Nečasem v pořadu Na place probrali i pokřik sparťanských fanoušků nebo Limberského točení imaginárním volantem na hřišti krátce po autonehodě. Celý rozhovor odvysílala ve středu stanice Radiožurnál Sport. Plzeň 13:06 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Limberský | Zdroj: Profimedia

Hostem středečního pořadu Na place byl fotbalista David Limberský. Moderátor Pavel Nečas s ním probral nejen úspěšné chvíle v kariéře, ale i slabší období.

V zápase se Spartou jsi kdysi nafilmoval penaltu, za kterou si zaplatil pokutu, a díky ní Plzeň tehdy vyhrála. Kdykoliv jsi pak přijel na Letnou, tak jsi nebyl vítaným hostem a dokonce jsi někde přiznal, že fanoušci Sparty na tebe vymysleli pokřik „Limberský, ty si hov...!“

Je to tak. Penalta byla v roce 2012, my jsme vyhráli 1:0 a ta penalta byla přifilmovaná. Zahákl jsem se o nohu Pepy Hušbauera a jako herce by mě asi ocenili, ale penalta to být neměla. Tenkrát nebyl VAR, takže sudí to měl hrozně těžké, ten za to nemohl. Dokonce pak dostal doživotní distanc.

„S odstupem času vidím, že jsem nějaké chyby udělal, ale co mám dělat? Nevymažu je, tak je můžu maximálně okomentovat.“ David Limberský (bývalý fotbalista)

My jsme ten zápas vyhráli, ale byli jsme tehdy lepší než Sparta, měli jsme víc šancí, ale vyhráli jsme díky penaltě. Na konci sezony jsme pak vyhráli titul asi o dva body, takže o to víc to pak sparťany štvalo.

„V srdci jsem byl hodný kluk, ale byl jsem takový grázlík. “ David Limberský (bývalý fotbalista)

Pak tam byla ta bouračka, což se může stát každému, ale čtyři dny po nehodě jsi gól oslavil svým legendárním kroucením volantu. Nepřišlo ti to za hranou? Dokonce ti tehdy hrozil vyhazov z Viktorie Plzeň.

Teď už mi to za hranou přijde, ale tehdy jsem to tak neřešil, protože jsem byl ponořený ve fotbale, spoluhráči mě podrželi a dělali jsme si z toho srandu. I když tehdy to taková legrace nebyla, byly to asi nejtěžší tři dny mého života. Byl to obrovský tlak, to si člověk nedokáže představit. Barák mi obléhali novináři, já jsem se sotva vyspal. Trenér mi pak ale za ty čtyři dny řekl, jestli chci jít do zápasu a já pak na hřišti zapomenu na všechno a co čert nechtěl, dal jsem góla a oslavil ho takovým způsobem. Když jsme na ten zápas jeli, tak mi nebožtík František Rajtoral říkal, že by byla sranda, kdybych dal góla a oslavil ho tím, že bych kroutil volantem. Já mu odpověděl, že se asi zbláznil po tom všem, co jsem si zažil. Jenže pak bum a gól, přepínák a už se kroutil volant...

„Rivalita mezi Plzní a Spartou vznikla až tehdy, kdy šla Viktorka nahoru a začala okupovat první příčky.“ Vztah mezi Plzní a Spartou

Není tajemstvím, že už se nekamarádíš s útočníkem Slavie Praha Michaelem Krmenčíkem. Co se vlastně mezi vámi stalo?

Teď je to takový pozastavený. Jak asi lidi ví, ze Slavie se k Plzni nezachoval hezky. Slavil gól a gestikuloval na kotel Viktorky, prostě toho udělal tolik, že je to neodpustitelné. Najednou dělá, jako že je velký slávista, a to mu my kovaní Plzeňáci nemůžeme odpustit.

Myslíš, že mu takzvaně „preplo“, jak říkají na Slovensku?

Asi jo. Znám ho dobře a myslím, že je to dobrý kluk, ale bohužel je strašně hloupej a vůbec nedomýšlel, co může nastat. Je to hrozná škoda, jednou se mohl třeba vrátit do Plzně, ale tady si to zavřel na několik let.

„Naštval celou komunitu Plzně od šestiletého kluka po devadesátiletou stařenku. Kvůli takové kravině, hloupým gestům. Když si dá za Slavii tři vlastňáky a Plzen bude slavit titul, tak mu asi odpustíme.“ Limberský o Krmenčíkovi

A vy si třeba nezavoláte a nevyříkáte si to?

Psal jsem mu, ale on si mě zablokoval. Pak, když jsme s kamarádama trochu popili, tak jsem mu volal a on mi to nezvedl. Uvidíme, kam jeho kroky půjdou dál, protože jemu končí hostování ve Slavii a asi mu ho tam neprodlouží.

