Před půl rokem se dozvěděl, že má problémy se srdcem. Nyní se Lischka raduje z návratu na trávník

Půlrok jako na houpačce zažil jablonecký fotbalista David Lischka. Po podzimní části ligy o jeho služby projevila zájem pražská Sparta. Měl před podpisem smlouvy na Letné. Jenže zdravotní prohlídka velký sen zhatila. Objevila totiž problémy se srdcem a mladý stoper musel na operaci. Jablonec nad Nisou 15:25 1. června 2019

„Pokud ji podstoupí a bude to pokračovat tak, jak by mělo, tak za půl roku, za tři čtvrtě nebo nevím – je to jenom moje úvaha – by mohl absolvovat nějaké zátěžové testy a pak by se vidělo. Je to mladý hráč, myslím si, že je psychicky hodně odolný a pokud mu doktoři dají zelenou, tak si myslím, že u něj nebude problém, aby se dostal zpátky do formy, ve které byl,“ uvedl pro Radiožurnál v průběhu zimní přípravy jablonecký trenér Petr Rada.

Fotbalistu Lischkovi hrozil konec kariéry v jednadvaceti letech, přesto se dnes vrací na fotbalové trávníky.

Sám David Lischka operaci skutečně podstoupil. V nemocnici strávil týden. Následovala rehabilitace. O vyhlídkách nechtěl příliš spekulovat. Ostatně, to nechtěli ani lékaři. „Stoprocentně nikdo nic neslíbil. Operaci jsem absolvoval, abych měl nějakou naději, abych se mohl vrátit zpátky na hřiště,“ popsal Lischka.

Jako každý člověk se operace bál. Jiná možnost ale neexistovala. Nechtěl si pohrávat s myšlenkou, že fotbalová kariéra pro něj skončila už v jedenadvaceti letech. „Myslím, že jsem to zvládl dobře. Ještě bych chtěl zmínit pana doktora Černého, který mě operoval Na Homolce, tomu patří největší dík, protože on mi dal naději pokračovat v tom, co mě baví, v tom, co miluju, a díky němu bych se jednou mohl vrátit zpátky na hřiště,“ děkoval po operaci mladý stoper.

Premiéra v podještědském derby

Jak jen to bylo možné, David Lischka znovu naskočil do tréninku s vidinou, že fotbalové jaro nestihne. Nakonec návrat zvládl rychleji, než možná on sám čekal. Znovu oblékl jablonecký dres v samém závěru derby proti Liberci. I těch pár minut pro něj mělo obrovskou cenu.

„Je to nádherný pocit. Po tom období jsme na tohle všichni čekali a jsem strašně rád, že jsem mohl ještě v této sezoně naběhnout na trávník. Doufám, že tohle je jeden z malých krůčků, že jsem se ještě v této sezoně dokázal vrátit na trávník. Vyšlo to na podještědské derby, to je třešnička na dortu,“ popsal.

Na celý zápas to ještě nebylo, s mužstvem už se ale připravoval. A věřil, že by šance mohla opravdu přijít. „Delší dobu jsem v menší zátěži a v nějaké plné jsem už zhruba měsíc, dá se říct. Musím upřímně říct, že tajně jsem v to doufal. Děkuju trenérovi, že se takhle rozhodl, a patří mu velký dík, že mi dal šanci. I fanouškům děkuju za krásné přivítání. Slyšel jsem ten aplaus okolo mě a byla to úplně fantastická euforie a nádherný pocit,“ užíval si svůj první start po operaci.

A spokojený nakonec byl i s konečným umístěním. Jablonec skončil v lize čtvrtý. „Myslím si, že můžeme být spokojení se čtvrtým místem. Máme předkolo Evropské ligy a je to parádní,“ řekl David Lischka po návratu na zelený pažit.