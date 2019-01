Lischkův přestup do Sparty zhatily problémy se srdcem. ‚Mohou se rozvinout nepozorovaně,‘ říká kardiolog

David Lischka ve Spartě neprošel zdravotní prohlídkou, která odhalila a posléze i potvrdila zatím nespecifikované problémy se srdcem. Otázkou je, proč se na zdravotní potíže se srdcem nepřišlo u jednadvacetiletého fotbalisty dříve. Na prohlídce a zátěžových testech nebyl rozhodně poprvé.

„Jsou nemoci, třeba hypertrofická kardiomyopatie, které se mohou vyvinout poměrně nepozorovaně. A pokud sportovec nepodstupuje pravidelně echokardiografické vyšetření, tak se na to přijít nemusí,“ říká Radiožurnálu kardiolog Martin Opočenský.

Podle něj se na určité vady nemusí přijít hned, protože u prohlídek neexistuje nějaký přesný postup, a proto třeba na echokardiografické vyšetření nedojde.

„Lékař nemá seznam povinných vyšetření. Prohlídka je obecně rozhovor, poslech, zátěžový test a EKG,“ vyjmenovává součásti prohlídky Martin Opočenský.

Otázka peněz

I když právě třeba echokardiografické vyšetření, které různé vady odhalí, využívá v současnosti častěji, stále se najdou hráči, kteří ho nikdy neměli. Důvod je prostý – finance.

„Je to placené oddílem nebo samotným sportovcem. Záleží na nich, kolik jsou ochotní do toho investovat, je to finanční otázka,“ vysvětluje kardiolog.

Co Davida Lischku konkrétně trápí, zatím není veřejnosti známé. Jak Jablonec, tak Sparta s ohledem na hráčovo přání podrobnější informace nesdělují. Zatím tak není vůbec jasné, jak se kariéra mladého fotbalisty bude vyvíjet. Existuje i šance, že zrovna jeho vada je léčitelná.

„Některé jsou korigovatelné. Jsou arytmické fady, třeba WPW syndrom, při kterém člověk podstoupí určitý zákrok a pak sportovec může dál sportovat. Může se na EKG poprvé v životě objevit i ve 20 letech, bohužel,“ dodává kardiolog Martin opočenský.

FK Jablonec

@FKJablonec Fotbalista David Lischka do Sparty nepřestupuje a náš klub v současné době zjišťuje možnosti, jak Davidovi pomoct vyřešit jeho aktuální zdravotní stav. Na Letnou však definitivně přestupuje obránce Matěj Hanousek a kmenovým hráčem Jablonce se stává David Hovorka. #vprvnilinii 5 30