Věří, ale nemá vyhráno. Fotbalový obránce Lischka rehabilituje po operaci srdce

David Lischka dostal v anketě Fotbalista roku ocenění pro největší talent, víc teď ale myslí na úplně jiné věci. Na začátku roku mu totiž doktoři při zdravotní prohlídce zjistili srdeční vadu, a jednadvacetiletý fotbalista tak místo přestupu do Sparty podstoupil operaci srdce. Praha 14:18 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Lischka | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem to všechno zvládl úplně v pohodě. Nebylo to příjemné období, bylo to nahoru – dolů. Ale měl jsem kolem sebe strašně dobré lidi,“ popisuje Radiožurnálu David Lischka, jak mu v psychicky náročných chvílích pomohla rodina, kamarádi i další, kteří pracovali na jeho fotbalové kariéře.

V Anglii a s Brazílií bez Vaclíka. Brankář reprezentace přijde o další zápasy kvůli zranění Číst článek

Po povedeném období v Jablonci byl v zimě blízko přestupu do Sparty, jenže po zdravotní prohlídce se dozvěděl, že má srdeční vadu.

„Měl jsem na výběr, jestli pokračovat bez fotbalu, nebo podstoupit operaci a mít nějakou naději. Nebylo to těžké rozhodování, nemohl bych žít s pocitem, že bych to nepodstoupil a skončil s fotbalem,“ věří stále 21letý David Lischka, že by se jednou mohl vrátit.

V některých nemocnicích se dozvěděl, že už to asi nepůjde, pak ale dorazil do Prahy do Nemocnice Na Homolce. „Největší dík patří panu doktoru Černému. Dal mi naději pokračovat v tom, co mě baví, co miluju. Díky němu bych se jednou mohl vrátit.“

Teď ale David Liška hlavně rehabilituje - je pět týdnů po náročné operaci srdce, jednom z nejnáročnějších zásahů do těla. Zvládl ji a teď bude čekat, jaká bude jeho další budoucnost.

„Vyhráno ještě úplně nemám, čekají mě další vyšetření a vlastně ani teď sám nevím, na čem jsem,“ říká David Lischka, který má stále platnou smlouvu v prvoligovém Jablonci.