Asi jim neuteču, uvědomil si Pavelka a skóroval proti Brazílii. O životní gól ale nešlo

„Nebyl jsem úplně rozhodnutý, ale pak jsem si uvědomil, že obráncům asi neuteču, když jsem viděl, jak jsou rychlí. Balon byl hezky rozeskákaný, tak jsem to zkusil a zapadlo to tam,“ popisoval na Radiožurnálu David Pavelka gól, kterým poslal českou reprezentaci do vedení na Brazilci.

Byl to váš životní gól?

Proti Brazilcům asi moc gólů dávat nebudu. Ani já, ani ostatní kluci. Samozřejmě je to příjemné, ale z pohledu týmu to nemělo moc efekt, takže jsem asi dával jiné góly, které měly nějaký větší význam.

Do přestávky jste byli víc ve hře, po pauze a prostřídání se to úplně otočilo.

Byly to dva rozdílné poločasy. V prvním půli jsme je zaskočili aktivní hrou a zvládali jsme jako tým vysoký blok a napadání. Měli jsme nějaké brejkové situace. Kdybychom ještě jeden brejk dotáhli, asi by se zápas vyvíjel jinak. Ale Brazilci po poločase zareagovali a trošku změnili styl hry, pak prokázali kvalitu.

Nepřišlo vám, že nebrali zápas s takovou vážností?

To není náš problém. My jsme se cítili dobře a dařilo se nám, co jsme chtěli hrát. Jestli to oni podcenili, je to jejich problém, my jsme to měli využít víc, měli jsme dát ještě jednu branku.

Jak byla hra Brazilců specifická pro vás záložníky? Jak se reaguje na to, jak jsou techničtí?

Kvalita byla hodně srovnatelná s Anglií, i když Angličané to mají víc postavené na automatismech a mají ve hře nějaké šablony. Brazilci hrají víc intuitivně, v soubojích jeden na jednoho jsou nechutní. Viděli jste Coutinha a další hráče, jak si rozumí s míčem. Pokud vidíte, že na vás jde takový hráč jeden na jednoho, nevíte, jakou variantu na vás vytáhne. Coutinho se mi strašně líbil. Jeho pohyblivost a práce s balonem, s tím se člověk nesetkává každý den.

Pro vás to byl první reprezentační gól, není paradox, že byl proti Brazílii?

V posledních zápasech mi to viselo ve vzduchu. Už proti Slovákům v Lize národů, pak na Ukrajině… Tak jsem si říkal, že by to mohlo spadnout. I v turecké lize mám šancí dost.

Co jste si říkali o poločase?

Hlavně ať neslavíme a že musíme pokračovat. Viděli jsme, co jsme udělali dobře a špatně, ale po přestávce nás kosila zranění a pak už hra byla hodně kouskovaná.

Navíc gól na 1:1 přišel hodně brzo…

Byla to škoda. Kdybychom ještě chvíli vydrželi, možná by hru chtěli víc otevřít a brejkových situací mohlo být víc. Gól na 1:1 jsme jim trošku darovali, oni takové situace trestají.

Jak hodnotíte atmosféru zápasu?

Byl plný dům, ale lidi se asi přišli hlavně podívat. Jsme rádi, že bylo plno, po Anglii jsme cítili velký závazek, chtěli jsme se omluvit výkonem. Atmosféra byla trošku komornější, než jsme čekali, ale to my neovlivníme. Jsme rádi, že byl plný stadion, to není vždycky.

