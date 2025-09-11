Jdeme rubat, hlásí nové posily Baníku Planka a Kričfaluši. Těší se hlavně na fanoušky

Fotbaloví reprezentanti do jednadvaceti let David Planka a Ondřej Kričfaluši dnes dopoledne absolvovali na Bazalech první trénink s Baníkem. V reprezentační přestávce se totiž stali součástí transferu Erika Prekopa z Ostravy do Slavie.

Rozhovor Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ondřej Kričfaluši v národním dresu

Ondřej Kričfaluši v národním dresu | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Davide, vaše rodina pochází z Ostravy a poslední dvě sezony jste hrál v Karviné. Jak jste přijal změnu, že přestoupíte do Baníku Ostrava?
DP: Je to nová výzva. Hodně se na to těším. Na fanoušky, klub i pověstné bílé peklo. 

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si rozhovor s novými posilami Baníku Ostrava

Nebylo to pro vás těžké? V Karviné se vám dařilo a tým byl pod trenérem Hyským zaběhlý.
DP: V Karviné bylo všechno super. Byl jsem tam šťastný, skvělá kabina i fanoušci. Fotbal tam roste, ale Baník je Baník. A já jsem se chtěl posunout v kariéře, takže se na to těším. 

Fotbalisté jsou zboží, vy jste Ondřeji přišel z Teplic do Slavie, ale tam moc šancí nedostal. Teď jste v poslední době nehrál. Přijal jste přestup také pozitivně?
OK: Stoprocentně. Jak už říkal David. Baník je obrovský klub. Bral jsem to jenom pozitivně, protože je to dobrý krok dopředu. 

David zmiňoval fanoušky. Vždycky, když jsem tady nastupoval, tak jsem měl husí kůži, a to jsem byl protihráč. Těšíme se na atmosféru a až o víkendu konečně vlezeme na hřiště a odstartujeme v novým dresu.

‚Hned do toho skočíme‘

O reprezentační přestávce jste absolvovali dvojutkání se Skotskem a Gibraltarem s reprezentací do 21 let. Ve čtvrtek máte na Bazalech první trénink. Ještě vás čeká jeden předzápasový. Bude to stačit?
OK: Stačit to musí, víc času není. Myslím si, že ani víc času nepotřebujeme. Kluky známe. S těmi, co jsme neznali, že teď poznáváme. Je to krátká doba, ale aspoň nad tím nemusíme tolik přemýšlet a hned do toho skočíme. 

Jak jste trávili reprezentační sraz? Kapitán národního týmu do 21 let teď naopak odešel z Baníku do nizozemské ligy. Trávili jste s ním více času, abyste se o Baníku dozvěděli více?
DP: Ne reprezentačním srazu je skvělá parta. My jsme se o přestupu dozvěděli dost narychlo, ale s Matějem jsme se pobavili. Matěj říkal, že je to určitě skvělý krok. A těšíme se na to. 

Šínova premiéra v Alkmaaru. ‚Ostravský princ‘ v prvním zápase asistoval u vítězného gólu

Číst článek

Ondřeji, vy můžete hrát v obraně i záloze. Už s vámi trenér Hapal mluvil o tom, na jaký post s vámi počítá?
OK: Zatím jsme to neřešili. Bavili jsme se s trenérem již předtím o tom, že dokážu zahrát oba posty. To je vždy výhoda pro trenéra i pro mě. Je možné, že budu někdy alternovat, někdy ne. Já chci hlavně hrát a pomáhat Baníku k co nejlepšímu výsledku. 

V sobotu hrajete se Slovanem Liberec. To je rovněž klub, který se o vás zajímal.
OK: Teď už bych to neřešil. Už jsem hráč Baníku a na to se soustředím. Prostě co bylo, to bylo. Nyní jsem v Baníku a jsem za to rád. Těším se na nové výzvy. 

David přišel z Karviné, která je v tabulce výše než Baník. Bude to na Ostravsku šichta, dostat se zase do popředí tabulky.
DP: Postavení Karviné je teď výš, ale sezona je dlouhá a my jdeme rubat. 

David Procházka, krn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme