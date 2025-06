‚Dostat zpátky fotbal do škol a zlepšit podmínky pro trenéry.‘ Trunda má plán, jak vylepšit český fotbal

V pondělí dopoledne navštívil současné reprezentanty a hned po obědě možná některé budoucí. Nový šéf českého fotbalu David Trunda vyrazil na největší školní turnaj v republice McDonalds Cup. Jedním z jeho cílů totiž je, aby Česko začalo vychovávat víc kreativních hráčů než dosud. Praha 17:15 2. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Trunda | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Je to jedna z věcí, o které jsme se bavili během Výkonného výboru, který proběhl v den voleb. Je to něco, co bude úkol pro nový sportovní úsek, protože kreativita se trochu vytrácí a je důležité si říct, jestli ty kroky, které se teď dějí, jsou správné. Vyhodnotit si to a trochu vrátit radost z fotbalu a kreativita s tím úzce souvisí,“ říká nově zvolený předseda Fotbalové asociace České republiky.

David Trunda si přeje, aby i další generace měly v budoucnu komu tleskat a přesně ví, čím chce dosáhnout toho, aby Česko dokázalo vychovat hráče, kteří budou patřit ke světové špičce.

„Pracovat koncepčně a zaměřit se na detaily. Mám velkou radost, že ambasadorem McDonalds Cupu je Vladimír Šmicer, protože viděl stejný ohlas dětí. Pokud se nám podaří do českého fotbalu dostat kluky, co něco dokázali, tak to bude pecka. Děti potřebují idoly, hrdiny, které je inspirují ke sportu. V dnešní době máte tolik nástrah, tak tohle je ta správná cesta,“ popisuje Trunda.

McDonalds Cup symbolicky spojuje školu a fotbal. Davidu Trundovi by se líbilo, kdyby byl sport, v jeho případě konkrétně fotbal, víc provázaný se vzděláním.

„Dostat zpátky fotbal do škol. Podívat se na to, jak to může pomoci v rámci zlepšení podmínek pro trenéry, aby byla možnost oslovit děti v nejranějším věku v mateřských školkách, nebo základních školách. Bylo by dobré navázat na to, co se teď na FAČR děje, protože je tam spousta dobrého v rámci dětského fotbalu a na míru to ušít malým klubům,“ chce zvýšit počet dětí, které budou hrát fotbal, nový předseda české fotbalové asociace David Trunda.