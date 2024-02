Návrat do Edenu je pro mě návrat domů, hlásí Zima po přestupu do Slavie. V Itálii zažil ‚studenou sprchu‘

Zatímco některým se přesun vydařil, v národním týmu se udrželi a třeba si i vysloužili další angažmá v cizině, jiným se v domácím prostředí restartovat kariéru nepovedlo. Do první skupiny by se určitě rád zařadil David Zima – reprezentační stoper přestoupil zpět do Slavie z FC Turín, za který v poslední době nastupoval minimálně. Praha 10:26 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová posila Slavie David Zima | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

V italském poháru má olomoucký odchovanec velmi dobrou bilanci, vždyť z pozice obránce ve třech utkáních hned dvakrát skóroval, v tamní ligové soutěži už to ale taková sláva nebyla.

Do Turína odešel Zima v srpnu 2021 a za zhruba dvě a půl sezony si i vinou zranění připsal v Serii A jen čtyřiatřicet startů, z toho rovnou polovinu jako náhradník.

„Když jdete z české ligy, tak máte studenou sprchu. Přijde mi, že evropská špička je ještě hodně někde jinde, než jsem si myslel. Rozdíly jsou znát technicky, fyzicky i rychlostně,“ přiznal Zima loni v červnu v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Vytáhlý obránce měl v Turíně nejlepší hned úvodní ročník – v lize nastoupil dvacetkrát a z toho třináctkrát v základní sestavě.

Od začátku minulé sezony ale i kvůli zdravotním problémům stihl jen 14 startů, většinou navíc naskakoval z lavičky.

„Návrat o Edenu pro mě znamená návrat domů. Strávil jsem tady rok a půl, nejkrásnější období mé kariéry,“ říkal vytáhlý obránce.

V aktuálním ročníku Serie A strávil Zima na trávníku jen 86 minut, tehdejší kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý ho ale i přes minimální vytížení v klubu v nominacích neopomíjel.

Mezinárodní zkušenosti

Poslední dva zápasy evropské kvalifikace odehrál třiadvacetiletý fotbalista celé a národnímu týmu tak pomohl k postupu na Euro.

„Patří mezi hráče, kteří i když tolik nehrají, přijedou připravení a zvládnou to. Nevzpomínám si, že by měl špatný zápas a pro nás je to platný hráč,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý o Davidu Zimovi, za kterého podle předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka zaplatili Pražané v přepočtu zhruba 100 milionů korun.

„David patří k typům, který hlavně myslí na defenzivu, který jde do zápasu s tím, aby se neinkasovalo. Má přes metr devadesát a je velmi silný v hlavičkových soubojích. Získáváme hotového hráče v nejlepším věku, 23 letech, kdy má vše před sebou a spoustu mezinárodních reprezentačních zkušeností,“ říká slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 1. 2. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 19 16 2 1 47:13 50 2. Slavia 18 14 3 1 35:13 45 3. Plzeň 18 11 2 5 45:25 35 4. Slovácko 19 10 5 4 27:19 35 5. Olomouc 18 8 4 6 28:23 28 6. Ostrava 18 8 3 7 27:20 27 7. Mladá Boleslav 19 8 3 8 35:33 27 8. Liberec 19 6 7 6 28:29 25 9. Bohemians 1905 19 6 5 8 15:24 23 10. Teplice 18 5 5 8 16:20 20 11. Jablonec 19 4 8 7 18:26 20 12. Hr. Králové 19 5 5 9 21:30 20 13. Pardubice 18 4 4 10 15:25 16 14. Karviná 18 4 3 11 20:31 15 15. Zlín 18 3 5 10 22:42 14 16. Č. Budějovice 19 3 2 14 15:41 11