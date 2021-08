Slavia přišla o oporu zadních řad, reprezentační stoper Zima si zahraje italskou ligu za FC Turín

Připravujeme podrobnosti.

Zima se v pondělí odpojil od reprezentace a odletěl do Turína, kde podstoupil lékařskou prohlídku. Do Slavie přišel loni v zimě z Olomouce, v té době měl na kontě jen dva ligové starty. Pražané za hráče tehdy zaplatili 30 milionů korun. Nyní by za něj Slavia podle médií měla obdržet 150 milionů korun.