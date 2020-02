Zima nastoupil na Součkově postu. ‚Kúdela a Kolář mě řídili, zápas mi zpříjemnili,‘ řekl po debutu

Reprezentační záložník Tomáš Souček byl dlouholetou oporou pražské Slavie a jeho zápasy si teď prohlížel i muž, který nedávno do Edenu přišel. David Zima o tom po vítězné ligové premiéře v sešívaném dresu proti Opavě, která skončila 2:0, mluvil s reportérem Radiožurnálu Jaroslavem Plašilem. Rozhovor Praha 19:58 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová posila Slavie David Zima | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Trenér Jindřich Trpišovský do domácího utkání se Slezany poprvé postavil i některé hráče, kteří do Edenu nedávno přišli s úkolem nahradit dřívější opory klubu – stopera Mohameda Tijaniho nebo dalšího středního obránce Davida Zimu, který nastoupil na postu, jež poslední léta patřil Tomáši Součkovi.

„Lidi si na něj musí trochu zvyknout, protože je pohybově atypický. Jako Suk, když začínal. Jeho užitečnost pro tým je ale obrovská. Po prvním poločase měl naběháno o 1150 metrů více než kdokoliv jiný na hřišti. Chtěl být všude, takže se trochu unavil a v 94. minutě dostal křeč do celého těla. Myslím ale, že to byl zajímavý výkon,“ okomentoval Trpišovský Zimův výkon.

Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát?

Věděl jsem to asi od čtvrtka.

Co to s vámi udělalo? Jestli vůbec něco…

Víceméně to se mnou nic neudělalo. Jediný rozdíl byl, že jsem nastoupil na rozdílném počtu, než hraju obyčejně, takže jsem se na to musel připravit. Díval jsem se na různá videa z minulých zápasů Tomáše Součka a snad jsem to nějak zvládl.

Prvních dvacet minut jsem se ale hledal. Naštěstí jsem se ale našel, našli jsme se všichni a vyhráli jsme, což je nejdůležitější.

Co pro vás bylo mezi pozicemi stopera a defenzivního záložníka nejrozdílnější?

Největší rozdíl je, že když hrajete defenzivního záložníka, tak jste většinou zády k soupeřově bráně, kdežto jako stoper máte všechno před sebou a máte větší přehled.

Jak důležitý je pro vás gólman Ondřej Kolář nebo stoper Ondřej Kúdela, u kterého to vypadalo, že vás tam tak trochu zaškoluje?

Mluvili jsme spolu a jejich pokyny mi neskutečným způsobem pomohly. Oba mě řídili, musím jim poděkovat, protože mi celý zápas takhle zpříjemnili. V tomto smyslu to bylo výborné.

Dá se to nějak porovnat s jinými premiérami ve vaší kariéře?

Premiér jsem měl hodně, tohle byla jedna z těch příjemnějších. Moje ligová premiéra za Olomouc byla prohra ve Zlíně. Premiéra ve Slavii byla ale vítězná, tak doufám, že na to budeme navazovat a že vyhrajeme i na Slovácku.

Co jste si říkal, když jste nastoupil na trávník a viděl plnou severní tribunu za brankou?

Upřímně jsem si říkal, že asi dneska vyhrajeme, když jsem ten kotel viděl.

To už dává takhle sílu?

Dává to velkou sílu, fanoušci podporují. Když se něco ze začátku nepovede, tak vás fanoušci podrží, dostanete sebevědomí a sebedůvěru a jde to samo.

Nejste ten typ, který by naopak znervóznil s tím, že na vás kouká tolik lidí?

Ne, když je více lidí, tak jsem namotivovanější a klidnější.