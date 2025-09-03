Šádek je posedlý tím, jak hodnotíme sudí. Tvrdík nás chce už dlouho zdiskreditovat, tvrdí šéf Deníku Sport
Společné stanovisko tří fotbalových klubů Slavie, Plzně a ostravského Baníku o odebrání akreditací redaktorům Deníku Sport vneslo do českého mediálního prostředí zcela nový precedens. Proč se vedení těchto klubů rozhodla k tak radikálnímu řešení vůči tuzemské sportovní redakci? „Například u Plzně si nepamatuji, že by se jednou jedinkrát za posledních několik měsíců ozvala, že jsme o nich uvedli něco nepravdivého. Tam hrajou roli asi úplně jiné věci,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz šéfredaktor Deníku Sport Lukáš Tomek.
Už se vám v Deníku Sport v minulosti stalo, že redaktorům Deníku Sport nějaký klub odebral akreditaci?
Těch pokusů už v minulosti bylo několik a týkaly se i Slavie. Jednou šlo o konkrétního redaktora, kterému chtěli zakázat vstup na stadion, to už tam byl pan Jaroslav Tvrdík a sportovním ředitelem byl tehdy Martin Krob.
Nakonec se to vyřešilo. Pak se něco podobného opakovalo, když se Slavii nelíbilo, že během covidu vyfotili na tribuně tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu (za ANO). A jeden případ se také týkal jednoho zápasu na Spartě.
Proč myslíte, že ty tři kluby společně nevyužily nějakou jinou možnost a rovnou přistoupily k tak radikálnímu řešení, jako je odebrání akreditace?
Do hlavy jim nevidím. Je důležité rozlišit kluby a ty tři lidi – předsedy představenstva Slavie a Plzně Jaroslava Tvrdíka a Adolfa Šádka a majitele Baníku Václava Brabce. Pan Tvrdík tím už vyhrožoval na twitteru myslím roce 2017 nebo 2018, že o tom uvažují, a několikrát to vracel do hry.
Asi je to nějaký marketingový tah a má pocit, že nás tím zdiskredituje a znemožní nám o klubu psát. Oni nám tím samozřejmě práci do jisté míry ztíží, ale na druhou stranu velká část obsahu se netýká pozápasových tiskovek. Nám to přijde nestandardní, protože to je prostředí, kde se můžete potkat právě s funkcionáři klubu.
A je důležité, aby se chápaly obě strany, jak přemýšlí trenér a hráči. Vždy je lepší se o věcech bavit než se někde zabarikádovat, jak to teď ty kluby vymyslely. V případě Slavie je to podle mě vyvolané manipulativně fotbalovými spekulacemi, které se podle našich zdrojů zakládaly na pravdě.
A nikdy jsem nezažil, že by se za tento typ obsahu mávalo předžalobními výzvami. Beru to jen jako záminku. Například u Plzně si nepamatuji, že by se jednou jedinkrát za posledních několik měsíců ozvala, že jsme o nich uvedli něco nepravdivého. Tam hrajou roli asi úplně jiné věci.
A proč se tedy podle vás ke Slavii přidala Plzeň s Ostravou?
Myslím, že tam hraje roli fotbalová politika. Deník Sport vlastní Czech News Center (CNC) v čele s panem Danielem Křetínským (majitel fotbalového klubu AC Sparta Praha – pozn. red.) a ve fotbalové politice se síly rozdělily. Není náhoda, že ty kluby, které se vůči nám vymezily, jsou v politice na druhé straně, než je Sparta a jiné kluby.
U Plzně vím, že řada věcí probíhá tak, že jsou kontaktováni naši redaktoři a funkcionáři z klubů reagují na náš obsah. A tam cítím, že by si třeba Viktoria přála, abychom jinak komentovali výroky sudích. Pan Šádek je tím posedlý.
My se snažíme výroky sudích komentovat tak, jak si myslíme, že to podle pravidel mělo být. Když pak Plzeň podá protest proti konkrétnímu výroku sudího a my napíšeme, že si myslíme, že tam chyba nebyla, tak náš redaktor dostane zpětnou vazbu, že jsme je tedy pěkně naštvali. Je to snaha zastrašit redaktory a pokusit si je ochočit, aby psali tak, jak by oni chtěli.
Ty předžalobní výzvy směřují na konkrétní články?
Je tam jedna předžalobní výzva od Slavie, od těch dalších klubů žádné nejsou. Ta se týká toho, co pan Tvrdík říká v podcastu na Livesport.cz a dál tam manipuluje věcmi a tvrdí, že jsme říkali, že do Slavie přestoupí nějaký hráč z Belgie. My jsme ale jen psali, že podle našich informací jejich skautské oddělení toho hráče sleduje a že by se do Slavie typologicky hodil, ale to jsou takové nuance...
Kdyby se za tohle dávaly předžalobní výzvy, tak se nic jiného nedělá. Jak ale tohle poškozuje klub? I kdyby to nebyla pravda, tak jak to poškozuje klub, že někde sledují nějakého hráče? Slavia moc dobře nezvládla tu věc okolo Christose Zafeirise, což my jim samozřejmě nepřejeme.
Je mi jasné, že to muselo být složité, extrémně se měnila situace a ve fotbale v přestupech se pořád vyjednává, ty strany se posouvají a my se dostáváme k informacím průběžně a z těch vznikají spekulace.
Chápu, že je to složité vyjednávání, ale nechápu, že má tohle být důvod pro předžalobní výzvy. My jsme navíc prohlášení pana Tvrdíka pak do článků přidávali, nebylo nám jedno, co druhá strana říká. Je ale logické, že funkcionář nepouští do veřejného prostoru vše. Fotbalové spekulace jsou žánr všude ve světě a nikdy by mě nenapadlo, že tohle může být důvod pro tak extrémní krok toho klubu.
Za mě to spouštěč není, tam jsou politické věci. Sehrálo asi roli i to, když jsme před volbami měli informaci o tom, že v minulosti došlo k velmi nestandardní komunikaci mezi panem Tvrdíkem a panem Romanem Berbrem (bývalý šéf českého fotbalu – pozn. red.). Spíš se sečetly takové věci a pak se hledala jen záminka, jak to spustit.
Jsou rozhovory, které si prostě musíte pustit 😉— Livesport Daily (@LSDailypodcast) August 25, 2025
Dva takové na vás už ráno budou čekat na podcastových platformách i na našem Youtube! 📺 pic.twitter.com/Op8MGarbAi
Proč pan Tvrdík šel otevřeně mluvit do Livesport.cz a nekontaktoval vás jako médium a nezkusil se sejít s vámi?
Pan Tvrdík mě kontaktoval, ale ten hovor byl v takovém duchu, kdy to moc nevedlo k dobrému řešení. Informoval mě, že se jim máme za vše omluvit, a pokud to neuděláme, tak se sejdeme u soudu. Já mu řekl, že beru v potaz to, co mi říká a že v článcích ty informace využijeme, ale že se omlouvat nebudeme, protože jsme měli i jiné informace, které se v průběhu přestupu děly.
Cítil jsem z toho, že jeho představa je taková, že když něco napíše na síti X, tak je to pro nás signál, že o tom nemáme diskutovat a tak to prostě je. Já mu říkal, že to tak nevnímáme, protože je tam řada věcí, které napíše a ony se vůbec nepotvrdí.
Měli jsme třeba informaci, že by Erik Prekop mohl přestoupit do Slavie, tak on tomu redaktorovi veřejně na síti X odpoví, že je to „komediální seriál“ a snaží se nás shodit. Pak se to ale stalo. Nemám zkrátka stoprocentní důvěru k tomu, že když pan Tvrdík něco napíše, že to tak je, protože to často tak není.
Vůbec bych se nedivil, kdyby se Erik Prekop líbil @slaviaofficial.— Radek Sprynar (@SprynarRadek) August 1, 2025
Tedy přesněji, líbí se jí. 😉
Komunikovali jste odebrání akreditace s Ligovou fotbalovou asociací anebo s Fotbalovou asociací České republiky? Tohle je totiž věc, která v českém fotbale nemá obdoby...
Ligové asociaci to budeme adresovat během středy. Co se týče FAČR, tak pan předseda David Trunda se vyjádřil po zasedání výkonného výboru. Bylo to takové diplomatické prohlášení, ve kterém uvedl, že by byl rád, kdyby byl v českém fotbale klid a prostor na práci. Za to bychom byli rádi taky. Vyjádřil se k tomu i Klub sportovních novinářů, který to odsoudil. A nebo majitel Slovanu Liberec Ondřej Kania. K jeho prohlášení mám velký respekt.
My se s tou situací vyrovnáme, ale cítím, že je to nebezpečná věc, pokud by to mělo projít, protože by to znamenalo, že za jakoukoliv „blbost“ se tady budou odebírat akreditace a zastrašovat, tak je to nepřijatelný přístup, který mě ale od takových lidí nepřekvapuje. Pro nás to fakt není boj s těmi kluby.
Tvrdík se nás snaží vtáhnout do toho, že proti klubům bojujeme, ale tak to není. U Slavie respektujeme klub, hráče, trenéry, výsledky i fanoušky a nijak se to nepropíše do toho, že do nás teď vedení kope. Je pro nás důležité, aby to tak vnímali i fanoušci, protože tam cítíme obrovskou snahu bafuňářů a Tvrdíka to takto manipulativně lidem předstrčit.
A co říkáte na gesto Jaroslava Tvrdíka, který ve středu dopoledne oznámil, že se chystá na nějakou dobu na síti X odmlčet?
Myslím, že on renomé Slavie svým chováním na síti X v poslední době někdy dokonce i poškozoval. Do řady věcí se svými definitivními prohlášeními hodně zamotal a občas tam pouští věci, které okolo klubu vytváří neklid. Pan Tvrdík na jednu stranu se ostře vyhrazuje vůči fotbalovým spekulacím, ale v tom podcastu na Livesportu říká nepravdivé věci, které se týkají nás a jsou to až lži a tomu moc nerozumím...
Uvedl byste nějaký konkrétní příklad?
Například uvedl, že od kauzy přestupu Srdjana Plavšiće jsme přestali spekulovat o přestupech Sparty, ale spekulujeme jen o přestupech jiných klubů. Stačí se podívat na náš web a každému musí být jasné, že je to lež. Nebo říká, že pokud nějaký náš novinář píše moc dobře o Slavii, tak je odstavený a vyměněn za někoho jiného. To se nikdy nestalo a je to totální lež. Jsou to lži, kterými nás chce poškodit před fanoušky.
V techto dnech to bude 10 let, co jsem prisel do Slavie.— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 3, 2025
Od te doby jsem se snazil vest maximalne otevrenou komunikaci s Vami, fanousky. Tento ucet mi v tom byl prirozenou soucasti prace. Diky nemu jsme dokazali otevrit radu dulezitych temat. I kdyz jsem se tady dopustil chyb…