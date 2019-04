Chystá se 291. derby pražských „S“. Pochod městem, speciální opatření i velká choreografie

Už v neděli v 18 hodin se fotbalisté a fanoušci Slavie a Sparty dočkají. Na stadionu v pražském Edenu začne slavné derby pražských „S“. Pro pořadatele a policii je to jeden z nejrizikovějších zápasů, jaké se v Česku hrají. A právě nejslavnějšímu českému fotbalovému zápasu z pohledu fanoušků se věnuje poslední díl seriálu reportéra Jana Suchana. Praha 11:05 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pochod slávistických fanoušků na Letnou | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Derby z 31. března 2008 patří mezi ta, na která řada fanoušků jen tak nezapomene. Jednak kvůli nesmyslnému vyloučení slávisty Davida Kalivody, který svůj gól slavil sundáním dresu, za což dostal druhou žlutou kartu, jednak kvůli řádění na tribunách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chystá se derby pražských „S“. Pochody, speciální opatření i velká choreografie

Vzhledem k dokončování výstavby nového stadionu v Edenu bylo jasné, že jde o poslední souboj Slavie se Spartou na neoblíbeném Strahově, a někteří příznivci se s ním rozhodli rozloučit po svém.

Vytrhali 500 sedaček, které - stejně jako některou pyrotechniku - házeli směrem k policistům, poničili plot i záchody. Škody v areálu se vyšplhaly k půl milionu korun.

Slavia v podmínce

Tak rozsáhlé výtržnosti od té doby žádné derby nezažilo a očekávat se to nedá ani v neděli. Naopak by mohlo jít o jeden z klidnějších vzájemných zápasů.

Slávisté jsou totiž v podmínce a hrozí jim, že kdyby se fanoušci znovu provinili proti disciplinárnímu řádu, měli by v dalších utkáních zavřenou nejhlasitější Tribunu Sever, a to včetně minimálně prvního domácího duelu skupiny o ligový titul, kterým bude pravděpodobně souboj s Plzní.

„Podmínka přechází v nepodmíněný trest ve chvíli, kdy se ten samý prohřešek zopakuje. To znamená, ať už hanlivé výroky typu, který padl v zápase s Karvinou a který si určitě nepřejeme na žádném stadionu. Anebo také v případě závažnějšího přečinu včetně pyrotechniky vhozené na hrací plochu, nebo dalších přečinů, které fanoušci můžou na ligovém stadionu dělat,“ vysvětluje pro Radiožurnál za disciplinární komisi mluvčí ligy Štěpán Hanuš.

„Určitě, jako na každé jiné derby, plánujeme mnohem vyšší počet security a pořadatelské služby. Ty prohlídky musí na takové utkání být hodně důkladné a budou. Upozorňujeme fanoušky a žádáme je, aby si na to vyhradili dost času a přišli na stadion co nejdříve, aby pak nebyli zklamaní, že čekají ve frontě.

Je to pro nás největší zápas

„Pro nás je to bezpochyby ten největší zápas. I větší, než zápas s Chelsea,“ říká zástupce slávistického kotle.

„Na derby vždy chystáme velkou choreografii a speciální trička. Chystáme se už asi tři týdny dopředu. Doufáme, že to z naší strany bude jako vždy velká show,“ dodává.

A hosté z Letné? Ti chystají tradiční pochod od svého stadionu až k tomu slávistickému ve Vršovicích. Začít má na Spartě v půl druhé odpoledne a namíří si to přes Štefánikův most, ulice Revoluční a Na Příkopě na Václavské náměstí, odtud metrem na stanici Želivského a pak už dolů z kopce do Edenu.

DERBY | 291. derby je tady! Jak to tipujete? #acsparta pic.twitter.com/JenGq0FFPl — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 14 April 2019

I tentokrát bude ve střehu policie, potvrzuje její expert na fotbalové fanoušky Jakub Schoř: „Specifické je to v tom, že oni jdou v běžné dopravě. Musíte zastavovat dopravu. Oni cestují s běžnými obyvateli v metru, v tramvajích a podobně. Nejedná se o nějaké speciální vlaky, jako když se přemisťují mezi městy a kde se to dá krásně přizpůsobit potřebám bezpečnostního opatření.“

Úvodní hvizd 291. derby zazní v 18 hodin. Zápas bude možné sledovat prostřednictvím online textového přenosu, který server iROZHLAS.cz zajišťuje.