Krejčí před finále domácího poháru: Do zápasu jdou oba týmy stejně namotivované. Vzpomínal na Dočkala

Fotbalisté Sparty a Slavie se na Letné utkají ve finále domácího poháru. Letenští jsou v souboji o titul potřetí za poslední čtyři sezony. Před třemi lety slavili zisk poháru. Něco podobného budou chtít zažít na Letné, kde se pokusí dát zapomenout na loňskou finálovou porážku se Slováckem. Praha 9:27 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Kejčí mladší (uprostřed) slaví gól | Zdroj: Profimedia

Fotbalisté Sparty a Slavie se na Letné utkají ve finále MOL Cupu. Derby pražských „S“ zakončí domácí pohár teprve podruhé v samostatné historii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se na finále Mol Cupu těší fotbalisté Sparty a Slavie

„Pamatuji si obě finále, jak to vítězné, tak to prohrané. Nějaké připomenutí určitě bude. Co si nejvíce pamatuji je, co říkal Bořek Dočkal - tyhle úspěchy, momenty a trofeje, to tvoří pouto ke klubu, ke spoluhráčům, k týmu a to je nejvíc,“ zmínil současný kapitán Ladislav Krejčí zmínil bývalého kapitána Bořka Dočkala.

Zápas bude soubojem dvou nejlepších týmů ligy. Sparta před nadstavbou vede tabulku o dva body před Slavií.

Finále se hraje na Letné proto, že je hůře postaveným týmem v pohárovém koeficientu za posledních pět let. Krejčí to ale jako psychickou výhodu nevidí.

„Do zápasu jdeme oba týmy stejně namotivovaní a se stejným chtíčem získat trofej. V takovém zápase, jako je derby, při atmosféře, kterou jsem ještě nezažil, že bude stadion rozdělen 50 na 50,“ myslí si Krejčí.

Statistiky

Sparta se pokusí vylepšit rekordní bilanci na osm pohárových triumfů, Slavia touží i svoji sedmou finálovou účast od rozdělení federace proměnit ve vítězství a to je velká motivace pro kapitána Tomáše Holeše.

„Jedna z ambicí klubu je získat pohár. Velký zápas, jaký tady dlouhou dobu nebyl a my se na to všichni těšíme a trofej chceme získat. Není důvod hledat motivace, je tam vidina trofeje. Pro nás je určitě výhoda, že tady bude tolik našich fanoušků, bude to půl na půl. Zatím si nedokážu úplně představit, jak bude ta atmosféra vypadat, když jsem tady vždy hrál a bylo plno domácích fanoušků. Bude to výhoda pro nás, když tu budeme mít svoje lidi. Věřím, že nám hodně pomůžou a my tu výhodu využijeme,“ říká Holeš.

Finálový zápas začíná na Letné v 19 hodin. Vítěz poháru má jistý start ve třetím předkole Evropské ligy, pokud by zároveň vyhrál i ligu, přešla by účast v evropském poháru na druhý tým nejvyšší soutěže.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 3. 5. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 30 20 8 2 70:29 68 2. Slavia 30 20 6 4 81:25 66 3. Plzeň 30 17 6 7 55:29 57 4. Bohemians 1905 30 14 6 10 53:49 48 5. Slovácko 30 13 7 10 36:38 46 6. Olomouc 30 10 11 9 45:40 41 7. Liberec 30 10 8 12 39:43 38 8. Hr. Králové 30 11 5 14 34:40 38 9. Ml. Boleslav 30 9 10 11 39:42 37 10. Č. Budějovice 30 10 5 15 35:54 35 11. Jablonec 30 9 8 13 46:57 35 12. Ostrava 30 9 8 13 43:42 35 13. Teplice 30 8 8 14 38:63 32 14. Brno 30 8 7 15 40:56 31 15. Pardubice 30 8 4 18 29:58 28 16. Zlín 30 5 11 14 37:55 26