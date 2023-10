Atmosféra byla bouřlivá, ale to k derby patří, popisují nevidomí fanoušci derby pražských S

Už dvacet let pomáhá Český rozhlas prostřednictvím svého nadačního fondu Světluška zrakově postiženým. A snaží se je zároveň i bavit. Už čtyři roky máme speciální projekt Nevidomý fanoušek, ve kterém si nevidomí a slabozrací můžou užít třeba sportovní utkání se speciálním audiokomentářem určeným jen pro ně. Naposledy to bylo na derby fotbalistů Slavie a Sparty ve vyprodaném Edenu. Praha 10:19 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atmosféra na Tribuně Sever během 308. pražského derby | Foto: Radek Vebr, MF Dnes, Lidové noviny, Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Hodně moc se těším, protože jsem byla s Radiožurnálem na biatlonu a bylo to moc prima. I Když fanouškem fotbalu moc nejsem, spíš fandím hokeji, tak se těším na ten komentář a třeba mě to chytne,“ povídala před zápasem fanynka Petra, která derby pražských S navštívila poprvé.

Fotbalová premiéra to pro ni ale nebyla.„Jednou mě bráška vytáhl na Spartu, když hráli Češi se Skoty.“

Mezi nevidomými fanoušky byli ale i ti, kteří na ligový fotbalový stadion ještě nikdy předtím nezavítali. „Jsem tu poprvé v životě, tak se strašně moc těším a jsem zvědavá, jaké to bude,“ říkala fanynka Nikol. Zato nejmladší z diváků Max, který chodí do druhé třídy základní školy, prozradil, že už fotbalový zápas na vlastní kůži zažil.

„Na fotbale jsem byl akorát na Spartě, a když hraje Sparta, tak sedět na stadionu Slavie není tak strašné.“

Červenobílá jízda

Zkušenosti měli fanoušci různé, všichni se ale těšili na jednu a tu samou věc. „Čas od času televizi sleduji, především velké soutěže, ale na stadionu jsem ještě nebyla, takže především na atmosféru.“

A Nikol doplňuje velký příznivec Slavie Radek. Na atmosféru, přejede mě nejenom na hřišti, ale i v hledišti, to bude velká červenobílá jízda.“

O skvělou atmosféru nebyla při třístém osmém derby na stadionu v Edenu nouze, ať už před utkáním nebo během něj. „Měla jsem chvilkami i strach, bylo to opravdu ohlušující.“

K bouřlivé kulise přispěl průběh zápasu, který skončil remízou 1:1. Oba týmy skórovali z penalty, Sparta až v 11. minutě nastavení po té, co rozhodčí kvůli ruce ve vápně domácích odvolal druhý slávistický gól.

Chvála i kritika

Ještě předtím byli navíc na obou stranách po vzájemné šarvátce vyloučení kapitáni, slávista Jan Bořil a sparťan Ladislav Krejčí.

„Myslím, si že to v derby není nic neobvyklého, větší napětí bych čekal. Akorát mě naštvalo, jak tam Sparťani zas házeli dělobuchy,“ říká Radek, který oceňuje komentář zápasu i dění na tribunách. „Líbilo se mi, že jste popsali, jak tam mávali šálami a tričky. “

A co se mu naopak nelíbilo a co je potřeba zlepšit? „Občas mi připadá, že ve snaze popsat to podrobně občas nestíháte to, co se děje na hřišti, podle reakce lidí už se děje dávno něco jiného,“ doporučuje fanoušek Radek rozhlasovým sportovním komentátorům pro další projekty Nevidomý fanoušek z fotbalových utkání.