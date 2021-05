Už 13 zápasů bez výhry. Nelichotivou sérii se pokusí Sparta proti Slavii ukončit v semifinále Mol Cupu

Třetí rok po sobě slaví fotbalisté Slavie titul pro mistra ligy a stejně jako před dvěma lety stále ještě můžou přidat i triumf v domácím poháru. V cestě do finále stojí Sparta, tedy soupeř se kterým neprohráli poledních 13 utkání. V této sezóně vyhráli slávisté oba ligové duely, a to aniž by inkasovali.

Více než pět let nedokázali fotbalisté Sparty porazit svého hlavního rivala, Slavii. Nyní se oba týmy potkají v semifinále Mol Cupu

„I když jsme oba zápasy prohráli, tak jsme měli šance dostat se do vedení, ale bohužel se nám to ani jednou nepodařilo. Věřím, že teď to do třetice vyjde. Za první poločas posledního zápasu jsme si zasloužili vedení, ale bohužel jsme dostali gól,“ vzpomíná obránce Sparty Dávid Hancko.

Ten se stejně jako jeho spoluhráči může díky výjimce od ministerstva zdravotnictví těšit na z deseti procent zaplněné hlediště pražské Letné. V poháru se oba rivalové naposledy utkali před dvěma lety právě v semifinále. Slavia tehdy v Edenu vyhrála 3:0 a následně slavila triumf.

„Očekávám úplně stejné derby jako v lize – spoustu emocí i kvality. Doufám, že to dotáhneme do vítězného konce. Každé derby chceme zvládnout, ať už je to pohár nebo ligové utkání. Pro nás je o to větší motivace, že už jsme vyhráli ligu, tak chceme zvítězit i v domácím poháru,“ tvrdí obránce Slavie David Zima.

Vzpomínky na loňské zlato

Nebyla to jednoduchá situace, popisuje trenér Slavie Trpišovský oslavy titulu před zápasem s Plzní Číst článek

Loňský triumf ale obhajuje Sparta, pro kterou to je stále jediná trofej od roku 2014.

„Vzpomínáme na to. Já osobně si občas pustím některá videa nebo si prohlédnu fotky z oslav. Pro mě, pro mou rodinu a pro mé blízké to jako pro kluka ze slovenské vesnice celkově znamená hodně,“ uzavírá Hancko.

Semifinále domácího poháru mezi fotbalisty Sparty a Slavie, které určí soupeře Plzni, začne v 17.30.

Na Radiožurnálu uslyšíte z derby pražských S reportážní vstupy a server iROZHLAS.cz nabídne utkání v online reportáži.