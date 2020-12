‚Naše práce s míčem je stále pomalá.‘ Trenér Sparty Kotal nehledal po prohře v derby výmluvy

Slávističtí fotbalisté po derby slavili, sparťané hledali důvody porážky 0:3. A jejich trenér Václav Kotal nejméně jeden bez vytáček pojmenoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak reagoval na prohru v derby trenér Sparty Václav Kotal

„Těžko se mi to hodnotí. Určitě si nikdo z nás nepředstavoval, že ten zápas dopadne takhle,“ říká sparťanský stoper Dávid Hancko, který jen obtížně hledal slova, na rozdíl od trenéra Václava Kotala.

„Mě se ten způsob hry taky nelíbil, ale na to potřebujete více času,“ zhodnotil trenér Sparty prohru.

A Václav Kotal nezůstal jen u obecných průpovídek, zvlášť jednu věc po neúspěšném derby se Slavií vypíchl.

„Já si myslím, že Slavia byla mnohem pohyblivější v kombinaci. Naše kombinace trvá strašně dlouho a neustále se snažíme hráčům vysvětlovat, že současnej fotbal je rychlá kombinace. Z toho se pak dostanete do střeleckých příležitostí. Naše práce s míčem je stále pomalá,“ říká zkušený trenér.

Vůle ano, výsledky ne

Václavu Kotalovi se nelíbí způsob hry, který sparťanští fotbalisté předvádí, i když neustále od trenérského týmu slyší o tom, co by se mělo dít na trávníku.

„Rychle kombinovat můžou všichni hráči, je to jen otázka v jejich hlavách, aby si uvědomili a dokázali to, co po nich chceme, přenést do praxe. Stále v kabině slyším, že chtějí být úspěšní, tak si to musí uvědomit.“

Naléhá trenér Václav Kotal i na osobní zodpovědnost hráčů – zkušených fotbalistů, kteří by měli hru Sparty usměrňovat, má v kádru dost.

„Měli jsme x zápasů v Evropské lize, tam se přeci hráči na vlastní kůži setkávají, kde je současný fotbal a co vám přinese úspěch.“

A Václav Kotal to bude zdůrazňovat sparťanským fotbalistům znovu a znovu. Zatím se ukázalo, že Slavia je pořád o kus cesty dál před Spartou.

F:L (PLATNÉ K 7. 12. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 10 8 2 0 30:3 26 2. Sparta 10 7 0 3 24:16 21 3. Olomouc 10 5 4 1 16:9 19 4. Plzeň 10 5 2 3 19:13 17 5. Jablonec 9 5 1 3 14:8 16 6. Zlín 10 5 0 5 13:13 15 7. Pardubice 10 4 3 3 11:12 15 8. Karviná 10 4 3 3 10:13 15 9. Slovácko 8 4 2 2 13:8 14 10. Liberec 8 4 1 3 13:10 13 11. Č. Budějovice 10 3 4 3 14:18 13 12. Ostrava 8 3 2 3 12:8 11 13. Bohemians 1905 9 3 2 4 12:12 11 14. Teplice 10 3 0 7 11:18 9 15. Ml. Boleslav 10 2 2 6 11:17 8 16. Brno 10 1 3 6 9:22 6 17. Příbram 10 1 3 6 8:25 6 18. Opava 10 1 2 7 8:23 5