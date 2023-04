‚Nebudu skrývat, že jsem byl dojatý.‘ Krejčího přemohly emoce, Slávisté si vlastní gól nevyčítají

Derby pražských „S“ o první místo fotbalové tabulky je za námi. Sparta se nakonec rozešla se Slávií nerozhodně 3:3, ačkoliv to v hektickém závěru vypadalo, že si hosté odvezou do Edenu tři body.

„Zápas bych zhodnotil asi negativně, protože na konci jsme měli výhru blízko a ztratili jsme ji v posledních sekundách. Ale i to se stává,“ řekl Radiožurnálu Sport autor jedné ze slávistických tref Ivan Schranz.

I on věděl, že hosté byli kousek od tří bodů, kterými by mužstvo z Edenu ukončilo sérii čtyř po sobě jdoucích venkovních zápasů, ve kterých nezvítězilo. Přesto Ousouovi slávistická kabina nic zazlívat nebude.

„Samozřejmě každý hráč by byl zklamaný, smutný a bude ho to pár dní štvát. My máme ale Aihama neskutečně rádi a stojíme za ním, protože je jeden z nás.“ tvrdí Schranz.

Dojatý kapitán

Zatímco hosté tak po závěrečném hvizdu spíš smutnili, domácí naopak se zaplněným stadionem mohutně slavili, a některými hodně cloumali emoce.

„Nebudu skrývat, že jsem byl dojatý. Říkal jsem klukům, že to, co jsme dokázali, dvakrát vyrovnat, hlavně v nastavení na 3:3, to jsem tady dlouho necítil. Průběh sezony, kam směřujeme, jak se vyvíjíme, to byl důvod mých emocí,“ popsal kapitán Sparty Ladislav Krejčí své myšlenky, zatímco fanoušci na Letné zpívali.

Sparta díky remíze 3:3 zůstala na prvním místě ligové tabulky, Slavia je tři kola před koncem základní části s dvoubodovým odstupem právě za svým městským rivalem.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 16. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 27 18 7 2 64:26 61 2. Slavia 27 18 5 4 75:24 59 3. Plzeň 26 16 5 5 48:24 53 4. Bohemians 1905 26 12 6 8 44:41 42 5. Slovácko 27 12 6 9 33:34 42 6. Olomouc 27 10 10 7 41:32 40 7. Jablonec 27 9 7 11 42:46 34 8. Hr. Králové 26 10 4 12 30:35 34 9. Ml. Boleslav 26 8 8 10 36:36 32 10. Liberec 27 8 8 11 33:38 32 11. Ostrava 26 7 8 11 37:37 29 12. Č. Budějovice 26 8 4 14 25:49 28 13. Brno 26 7 6 13 36:50 27 14. Teplice 27 7 6 14 34:60 27 15. Zlín 27 4 10 13 32:49 22 16. Pardubice 26 6 4 16 23:52 22