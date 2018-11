Respekt i rivalita. ‚Kdyby nebyla Slavia, nejsou tyhle zápasy,‘ oceňuje soupeře v derby Rosický

Na hřišti to bude nefalšovaná fotbalová bitva, v hledišti na sebe budou fanoušci vulgárně pokřikovat a v hospodě se kvůli tomu zápasu možná lidi i pohádají. Vyhecovanější utkání než Sparta - Slavia v Česku zkrátka neexistuje. Zároveň se ovšem oba tábory uznávají a respektují. Praha 13:20 4. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na hřišti je mezi Slavií a Spartou velká rivalita, oba týmy se ale navzájem respektují | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Sparta a Slavia. Nesmiřitelní rivalové, ale taky nejslavnější české kluby. Oba tábory by měly být za existenci toho druhého vlastně rády.

„Oceňuju, že Slavia je. Kdyby nebyla, tak by nebyly tyhle nádherné zápasy. Jednou za půl roku lidi můžou přijít, plný stadion a všichni se těší,“ připomíná bývalý fotbalista a současný člen sparťanského sportovního vedení Tomáš Rosický.

A podobný názor má i slávistický trenér Jindřich Trpišovský, který se chystá na své druhé derby. „Derby rozděluje národ na dvě velké skupiny. Díky tomu tyhle vypjaté zápasy, tahle rivalita.“

Sparta před pár dny vydala písničku Jana Pokorného alias Pokáče, ve které si z rivala jemně utahuje oslovením „Čína z Vršovic.“ Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík zase hráčům slíbil koupel v pivu, když zápas zvládnou.

Pošťuchování k derby patří. Pořád je to ovšem jenom sport a protagonisté obou týmů na to nezapomínají a soupeře respektují. „Slavia je na tom podobně jako Sparta. Prošla si složitými obdobími jako Sparta a dokázala se vrátit na špičku, to mají kluby společné,“ říká sparťanský sportovní ředitel a trenér Zdeněk Ščasný.

Netradiční vztah ke Spartě má klíčový slávistický hráč Josef Hušbauer. Na Letné totiž vyrostl a odehrál tam i desítky ligových zápasů. „Sparta měla velké úspěchy v Lize mistrů, které jiný český klub neměl,“ říká dnes už záložník Slavie.

I on zapadá do popichování obou klubů. „Ještě nám Sparta připravila Pepu Hušbauera,“ vtipkuje slávistický mluvčí Michal Býček, když má zhodnotit úspěchy rivala.

Nastoupí Milan Škoda?

Fanoušci Slavie vyhlíží v základní sestavě svého kapitána. Letos na jaře Milan Škoda na Letné vyrovnával v závěru z penalty na 3:3, tři a půl roku zpátky pro změnu uchvátil fanoušky povedeným sólem na začátku utkání, na stejném místě se trefil i v další sezóně. Branky ale dával i v Edenu a dohromady jich v posledních sedmi duelech proti Spartě jich dal 5.

„Pamatuju si ten jeho neymarovský slalom, takže tam umí velké věci. Naposledy tam dal penaltu v situaci, kdy by tam někteří hráči nedošli,“ připomíná kouč Slavie Jindřich Trpišovský vlastnosti, které by se nedostatkem herní praxe neměly vytrácet.

Takže před derby přemýšlí o tom, v jaké fázi zápasu Milana Škodu, který skoro dva měsíce nehrál kvůli zranění, nasadit. „Možností je dost a Milan je v plném tréninku. Je to jedna z variant, kterou hodně zvažujeme i vzhledem k jeho zkušenostem,“ dodává Trpišovský.

Na obě varianty a tedy na Slavii se Škodou i bez Škody v základní sestavě se jistě připravují i sparťané, pro které by mohlo být zaváhání v derby skoro fatální, pokud jde o boj o mistrovský titul. Letenští opakovaně prohrávají na cizích stadionech a pokud by se jim to stalo i na tom vlastním v nejsledovanějším zápase v Česku, ztráceli by na svého rivala už deset bodů.

Hrajeme doma, kde podáváme dobré výkony. Ale pokud chceme Slavii, která má dobrou formu, porazit, musíme je ještě vylepšit, abychom před diváky odčinili výkony z venku,“ věří trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Derby Sparta - Slavia začne v 17 hodin a Radiožurnál bude celý zápas vysílat v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz nabídne textový online.

