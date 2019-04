Děkujeme fanouškům za atmosféru. Prohřešky ať řeší disciplinárka, hodnotí derby Hušbauer

Na rozdíl od zápasu Evropské ligy s Chelsea odehráli fotbalisté Slavie zápas se Spartou před kompletně obsazenou tribunou Sever. Jenže i v domácí soutěži klubu hrozí trest. Ostatně, stejně jako Letenským.

Fanoušci obou rivalů jsou v dvouměsíční podmínce, ale nedá se říct, že by si během derby vyloženě vylepšili reputaci u disciplinární komise. Během zápasu odpálili velké množství pyrotechniky, při zápase zazněly několikrát i nenávistné pokřiky na adresu druhého klubu.

„Atmosféra byla výborná, chorea se povedla. Byť jsem Slávista, tak se mi nelíbily hanlivé pokřiky vůči Spartě. Fanoušci na tribuně Sever věděli, že jsou v podmínce, a stejně odpálili dýmovnice,“ hodnotil zápas slávistický fanoušek.

Už před derby totiž rozhodla disciplinární komise, že tribuna Sever bude v případě dalších prohřešků zavřena na dvě soutěžní utkání.

„My musíme fanouškům poděkovat za výbornou atmosféru, prohřešky fanoušků ať si řeší disciplinárka,“ nechtěl se vyjadřovat k možnosti uzavření tribuny Sever záložník sešívaných Josef Hušbauer.

„Když na vás fanoušci bučí, tak vás to - alespoň mě osobně - motivuje. Byla dobrá atmosféra. Děkujeme fanouškům Sparty, že dorazili v takovém hojném počtu. Derby bylo vyhecované jako každé jiné. Když jsem hrál derby v mládeži, tak bylo také vyhecované. Ještě nikdy jsem nehrál před vyprodaným Edenem. Pocit to byl samozřejmě hezký, i když na vás fanoušci celý zápas bučeli. Bylo to hezky vyhecované,“ popsal odchovanec Sparty Adam Hložek.