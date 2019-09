‚Našel jsem něco mezi myší, netopýrem a drakem.‘ Fanoušci Sparty při derby zasypou hřiště plyšáky

Krysy, prasata, hadi nebo medvědi. Před nedělním ligovým derby mezi fotbalisty Sparty a Slavie to na trávníku letenského stadionu bude vypadat trochu jako v zoologické zahradě. Fanoušci obou klubů totiž před úvodním hvizdem plánují zasypat hřiště plyšovými zvířaty. Původně protestní akce části sparťanských fanoušků nakonec bude mít i dobročinný přesah. Praha 16:44 21. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rumunský záložník Nicolae Stanciu v dresu Slavie | Foto: Martin Malý | Zdroj: SK Slavia Praha

Někteří příznivci Sparty se možná inspirovali nedávným případem z Nizozemska, kde fanoušci Den Haagu během utkání v Rotterdamu naházeli do sektoru pod sebou plyšáky určené nemocným dětem.

Fanoušci letenského klubu ale plyšovými hady nebo krysami chtějí především vyjádřit protest proti hráčům, kteří v minulosti prošli Spartou a teď působí ve Slavii.

Největší emoce budí Rumun Nicolae Stanciu, sparťanskou minulost ale mají taky Josef Hušbauer, David Hovorka nebo Ondřej Kúdela.

„Důvod, proč jsem se rozhodl zapojit, je jednoduchý: nemám rád přeběhlíky ze Slavie do Sparty a ze Sparty do Slavie,“ vysvětluje Radiožurnálu jeden z příznivců Sparty Miroslav Český svou motivaci zapojit se do akce s názvem Krysa pro krysu.

Na plánované gesto sparťanů zareagoval na twitteru předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Rivalovi poděkoval za to, jaké fotbalisty sešívaným přenechal a zároveň slíbil, že za každého plyšáka na ploše dá klub 100 korun na léčbu dětí trpících leukemií.

Jaroslav Tvrdik

@JaroslavTvrdik Jsme si vedomi toho, ze dluzime Sparte za vynikajici hrace, ktere nam prenechala. Proto za kazdeho plysaka na plose dame 100 Kc na ucet nadace Donor (transplantacni jednotka lecby leukemie deti FN Motol). K podpore projektu “Plysaci do Motola” se prida svymi prispevky cely klub. 106 1714

„V tuto chvíli to vypadá, že jsme se domluvili na konsenzu, že plyšáci budou naházeni směrem k hrací ploše při nástupu týmů ve chvíli, kdy hráči obou týmů jsou v dostatečné vzdálenosti,“ nastiňuje mluvčí Sparty Ondřej Kasík ideální průběh plyšákové akce.

V neděli na Letné se tak dá očekávat pestré zastoupení zvířat všeho druhu. Zatímco slávisté pravděpodobně budou chtít potěšit nemocné děti spíše roztomilými kousky, na hostujícího Stancia nebo Hovorku zrovna medvídci nebo berušky zřejmě létat nebudou.

„Nemohl jsem nikde najít nic, co by mi přišlo vhodné, až jsem pak našel něco mezi myší, netopýrem a drakem. Ti plyšáci mi přišli všichni roztomilí, tak jsem fakt dlouho hledal něco odporného a tohle mi přišlo takové nejzrůdičkovatější,“ popisuje výběr vhodného plyšáka fanoušek Sparty Miroslav Český.

Kolik zvířat na trávníku nakonec přistane, bude jasné už v neděli. 294. ligové derby pražských es začne na Letné v 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte celý zápas v přímém přenosu a na serveru iROZHLAS.cz můžete utkání sledovat v online reportáži.