Slávistky jsou počtvrté vítězkami poháru. Derby o titul je ale čeká. Prodej lístků naznačuje divácký rekord

Už třikrát se v posledních měsících utkaly v soutěžních zápasech fotbalistky Sparty a Slavie a to ještě není všechno. Dva nejúspěšnější tuzemské kluby se teď připravují na ten nejdůležitější a největší duel sezóny, který se uskuteční 17. května na Edenu. Hráčky obou klubů doufají v nový divácký rekord. Praha 14:10 9. května 2025

Již počtvrté v řadě se fotbalistky pražské Slavie staly vítězkami domácího poháru, když ve středu porazily své největší rivalky ze Sparty 2:1. Přestože Sparťanky otevřely skóre jako první, hráčky v sešívaných dresech srovnaly z penalty a po trefě Kláry Cvrčkové slavily na stadionu v Radotíně svůj čtvrtý pohár.

„Celý rok hrajeme derby. Poslední a nejdůležitější náš teprve čeká,“ usmívá se fotbalistka Slavie Tereza Krejčiříková častým zápasům s největšími rivalkami - sparťankami.

Na konci března a ve druhé polovině dubna se oba týmy utkaly v lize, teď si proti sobě zahrály ve finále domácího poháru a sotva skončily, už se soustředí na ten největší duel. Příští sobotu proti sobě znovu nastoupí v lize a protože mají oba pražské celky v tabulce stejný počet bodů, čtvrté a poslední jarní derby dost pravděpodobně rozhodne o titulu. V nadstavbové skupině jsou sice ještě Liberec a Slovácko, ale s těmi zatím Slavia i Sparta ztrácejí body jen zcela výjimečně.

„Musíme teď hlavně zvládnout Liberec. Hrajeme hned v neděli, takže se musíme co nejdříve zkoncentrovat. Ale derby už samozřejmě v mysli mám,“ vyhlíží kapitánka Sparty Eva Bartoňová duel, který může rudým hráčkám vynahradit nepříliš povedenou jarní část, během které za necelé dva měsíce s rivalkami jednou remizovaly a dvakrát jim podlehly - teď naposledy ve finále domácího poháru.

„Bude to padesát na padesát. Rozdáme si to o titul. Pro diváky to bude zajímavý, pro nás to bude konečně po dlouhé době velký zápas i díky velkému stadionu a vědomí, že jde o všechno. Těším se na to a zvu všechny diváky,“ doplňuje těšící se sparťanská kapitánka Bartoňová.

Evropská smůla

Slávistky jsou teď v euforii, žijí svou jarní jízdou, kterou by si rády dojely pro mistrovský titul. A braly všechno, jak říkají a píšou na sociálních sítích a klubovém webu.

„Čím víc lidí přijde, tím radši budeme. A snad to bude šťastnější,“ těší se na utkání slávistka Krečiříková.

Ženský fotbal v Česku zatím není tak populární ve srovnání s evropskou nebo světovou špičkou, stále chybí účast na velkém šampionátu, který by větší zájem mohl přirozeně probudit. Dvakrát tomu přitom hráčky národního týmu byly blízko. Před čtyřmi lety jim kvalifikace na mistrovství Evropy unikla až na penalty, v prosinci je od postupu dělil jediný gól, který inkasovaly od Portugalek.

Zápasy reprezentace tak zatím navštěvují jednotky tisíc fanoušků, i když je vstupné obvykle velmi nízké nebo jen symbolické ve srovnání s mužskými duely. A pokud pořadatelé neumístí zápas na hlavní stadion, jsou i ligová derby často zábavou pro pár stovek diváků - vždyť poslednímu ligovému utkání Sparty a Slavie přihlíželo na stadionu na pražském Proseku 546 lidí. Oproti tomu březnové derby, které stejně jako to nadcházející květnové hostil Eden, navštívilo 5 686 fanoušků.

Zároveň ale můžeme v posledních letech stále častěji vidět snahu tento obrázek vylepšit. Kluby občas dělají speciální akce, třeba s konkrétním cílem překonat historicky nejvyšší návštěvu na ženském fotbale v České republice, kterou je zatím 6882 fanoušků na utkání Ligy mistryň Slavie s mnichovským Bayernem ve vršovickém Edenu v roce 2019.

Už párkrát byla meta celkem blízko, před dvěma roky na Letné přišlo na ligové derby 5734 diváků, podobnou kulisu mělo i nedávné utkání Slavie a Sparty v Edenu, kam příští sobotu 17. května zamíří příznivci ženského fotbalu znovu - a i čísla z předprodeje naznačují, že dost možná v rekordním počtu.

