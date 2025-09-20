ŽIVĚ: Jablonec v Karviné hájí neporazitelnost, Zlín hostí Hradec. Radiožurnál Sport vysílá přímé přenosy
Deváté kolo fotbalové Chance ligy nabídne souboj dosud neporaženého Jablonce, který bude na vítěznou vlnu chtít navázat v Karviné. Sobotní porci zápasů potom uzavře šlágr kola, kde Sparta na Letné hostí fotbalisty Plzně. Všechny zápasy odvysílá živě Radiožurnál Sport.
Jablonec je společně se Slavií jediným klubem, který v letošním ročníku Chance ligy dosud neprohrál. Na svou vítěznou vlnu budou chtít navázat v Karviné. Fotbalisté Hradce jedou do Zlína posíleni o úspěch z minulého kola, kdy doma o tři body obrali Spartu. Nováčci soutěže ze Zlína už ale dokázali několikrát překvapit a své protivníky potrápit.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Rozdíl
|B
|1.
|Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|12
|20
|2.
|Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|8
|19
|3.
|Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|7
|18
|4.
|Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|9
|15
|5.
|Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|2
|14
|6.
|Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|1
|13
|7.
|Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|2
|12
|8.
|Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|1
|11
|9.
|Bohemians 1905
|7
|3
|1
|3
|5:8
|-3
|10
|10.
|Hradec Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|-2
|9
|11.
|Dukla Praha
|8
|1
|4
|3
|7:10
|-3
|7
|12.
|Mladá Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|-7
|7
|13.
|Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|-3
|5
|14.
|Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|-6
|5
|15.
|Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|-8
|4
|16.
|Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|-10
|2