ŽIVĚ: Jablonec v Karviné hájí neporazitelnost, Zlín hostí Hradec. Radiožurnál Sport vysílá přímé přenosy

Deváté kolo fotbalové Chance ligy nabídne souboj dosud neporaženého Jablonce, který bude na vítěznou vlnu chtít navázat v Karviné. Sobotní porci zápasů potom uzavře šlágr kola, kde Sparta na Letné hostí fotbalisty Plzně. Všechny zápasy odvysílá živě Radiožurnál Sport.

Lamin Jawo (druhý zprava) slaví gól se spoluhráči

Lamin Jawo (druhý zprava) slaví gól se spoluhráči | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Jablonec je společně se Slavií jediným klubem, který v letošním ročníku Chance ligy dosud neprohrál. Na svou vítěznou vlnu budou chtít navázat v Karviné. Fotbalisté Hradce jedou do Zlína posíleni o úspěch z minulého kola, kdy doma o tři body obrali Spartu. Nováčci soutěže ze Zlína už ale dokázali několikrát překvapit a své protivníky potrápit.

Tabulka fotbalové ligy 2025/2026 (PLATNÉ K 20. 9. 2025)

Základní část
Tým Z V R P Skóre Rozdíl B
1. Slavia 8 6 2 0 18:6 12 20
2. Sparta 8 6 1 1 17:9 8 19
3. Jablonec 8 5 3 0 12:5 7 18
4. Plzeň 8 4 3 1 16:7 9 15
5. Zlín 8 4 2 2 11:9 2 14
6. Olomouc 8 4 1 3 5:4 1 13
7. Karviná 8 4 0 4 13:11 2 12
8. Liberec 8 3 2 3 11:10 1 11
9. Bohemians 1905 7 3 1 3 5:8 -3 10
10. Hradec Králové 8 2 3 3 10:12 -2 9
11. Dukla Praha 8 1 4 3 7:10 -3 7
12. Mladá Boleslav 7 2 1 4 14:21 -7 7
13. Ostrava 7 1 2 4 5:8 -3 5
14. Slovácko 8 1 2 5 4:10 -6 5
15. Teplice 8 1 1 6 9:17 -8 4
16. Pardubice 7 0 2 5 8:18 -10 2

