Legendární portugalský fotbalista Costa je po smrti. Zkolaboval v tréninkovém centru klubu FC Porto

V 53 letech zemřel bývalý portugalský fotbalový reprezentant a legendární hráč i kapitán FC Porto Jorge Costa. Příčinou úmrtí bylo srdeční selhání, informoval portský klub, ve kterém Costa aktuálně působil jako ředitel profesionálního fotbalu. Podle médií někdejší obránce a mistr světa v kategorii do 20 let v úterý ráno zkolaboval v klubovém tréninkovém centru a po převozu do nemocnice zemřel. Lisabon 18:31 5. srpna 2025

Costa většinu hráčské kariéry strávil právě v FC Porto, se kterým v roce 2004 vyhrál Ligu mistrů. V klubu působil 15 let a osmkrát s ním slavil zisk titulu, pětkrát ovládl pohár. Rok před triumfem v Champions League triumfoval s Portem i v Poháru UEFA.

Padesátinásobný reprezentant byl členem bronzového týmu z mistrovství Evropy v roce 2000, ve stejném roce byl vyhlášen nejlepším hráčem portugalské ligy.

O devět let dříve vyhrál například po boku Luise Figa MS do 20 let, proměněnou penaltou v rozstřelu se tehdy podílel na vítězství ve finále nad Brazílií. Byl i vicemistrem Evropy s jednadvacítkou (1994) i sedmnáctkou (1988).

Úspěšný hráč i trenér

Po skončení kariéry se dal na trenérskou dráhu. Prošel mnoha kluby, působil například v Braze, Kluži, Limassolu, Tours, ale i v Bombaji či u reprezentace Gabonu. Do Porta se vrátil v červnu 2024 na ředitelský post.

„Odkaz Jorgeho Costy bude vždy žít v paměti všech fanoušků Porta. Nikdy na tebe nezapomeneme, kapitáne,“ uvedl portský klub, pro který je Costovo úmrtí další ranou po nedávném tragickém skonu útočníka Dioga Joty.

„Černý rok pro FC Porto. Dnes oplakáváme ztrátu další legendy. Odešel kapitán všech kapitánů, největší symbol modro-bílých. Byl na hřišti i mimo něj vzorem a inspirací pro generace,“ napsal klub na instagramu. Také konkurenční Benfica vzdala Costovi hold jako klíčové postavě portugalského fotbalu. „Portugalský fotbal je zase chudší“, konstatovala Benfica.

