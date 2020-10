OBRAZEM: Maradona slaví životní jubileum. Život plný fotbalu a drog mapuje celovečerní dokument

Asi málokterý fotbalista zažil tak pestrý život, jako argentinský fenomén Diego Maradona. Talentovaný záložník na sebe strhával pozornost jak během aktivní kariéry, tak i dlouho po ní. Krutou daň si u mistra světa z roku 1986 vybraly postupně sláva, peníze a závislost na kokainu. U příležitosti Maradonových 60. narozenin odvysílá v pátek od 20.00 Česká televize stejnojmenný dokument. Buenos Aires 12:15 30. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diego Maradona | Zdroj: Reuters

Rodák z argentinského Lanúsu byl od malička považován za zázračné fotbalové dítě. V nejvyšší soutěži debutoval v barvách Argentinos Juniors krátce před svými šestnáctinami, pár měsíců nato poprvé oblékl reprezentační dres.

V roce 1979 dovedl Argentinu k titulu na mistrovství světa hráčů do 20 let, o dva roky později přestoupil do Boky Juniors.

Po nevydařeném MS 1982 z něj FC Barcelona udělala nejdražšího hráče světa, avšak hvězdou první velikosti se stal až po dalším rekordním přestupu do Neapole v roce 1984.

Život mimo hřiště

Maradonovu kariéru však výrazně ovlivnila závislost na kokainu. V roce 1991 byl kvůli přítomnosti zakázaná látky v těle potrestán patnáctiměsíčním zákazem startu a ve stejném roce i podmínečně odsouzen za ilegální přechovávání drog.

Následně vypluly napovrch daňové úniky v Itálii a jeho život připomínal spíše horskou dráhu. Maradona se střídavě s fotbalovými trávníky opakovaně loučil a později zase vracel, až nakonec v roce 1997 pověsil kopačky definitivně na hřebík.

Jeho drogová závislost si postupně vybírala svoji daň a léčba doprovázená nadváhou Maradonu dovedla až na jednotku intenzivní péče.

Po všech zdravotních peripetiích se ale jeden z nejlepších fotbalistů všech dob dokázal opět zapojit do „běžného života“ a vydal na nepříliš úspěšnou dráhu trenéra.

30. října slaví „božský Diego“ šedesátiny v roli trenéra průměrného argentinského klubu Gimnasia y Esgrima. Jeho bohatý život mapuje stejnojmenný dokument, který v pátek od 20.00 odvysílá ČT2.