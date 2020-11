Fotbalový novinář Häring: Maradona byl pro Argentince bůh, Neapoli přinesl slávu i hrdost

Lidé po celém světě truchlí nad smrtí jedné z největších postav fotbalové historie Diega Maradony. Argentinci se shromažďují před rodným domem geniálního útočníka na předměstí Villa Fiorito, u stadionu Bocy Juniors a na dalších místech pevně spjatých s životem jejich národní modly. „Pro nás Evropany je to asi hůře pochopitelné, ale pro ně to byl bůh,“ řekl Radiožurnálu Karel Häring, fotbalový novinář a šéfredaktor čtvrtletníku Football Club. Praha 9:55 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diego Maradona | Zdroj: Reuters

Co Diego Maradona znamenal pro fotbal?

Je hodnocený jako jeden z největších fotbalových géniů v historii. Byť je to kolektivní hra, tak hlavně on svým výkonem dotáhl Argentinu v roce 1986 k titulu mistrů světa.

Stal se jednou z největších celebrit a měl přesah i mimo fotbalové prostředí. Což se mu nakonec v kariéře vymstilo, protože se na to nabalovaly mimofotbalové problémy a skandály.

Diego Maradona zemřel. Mistrovi světa z roku 1986 selhalo srdce, Argentina vyhlásila státní smutek Číst článek

Asi nejslavnějším zápasem jeho kariéry je čtvrtfinále onoho šampionátu v roce 1986 proti Anglii. Nejdřív gól „boží rukou“ a pak sólo přes půl hřiště.

Některé fanoušky tim získal, třeba v Anglii jich ale asi spíš dost ztratil. Z našeho středoevropského pohledu to byl podvod, zkrátka gól rukou. Ten zápas ho ale velmi dobře charakterizuje – jeden kontroverzní gól a druhý geniální.

V Argentině ale o Maradonovi asi mnoho lidí nepochybuje, jak je vidět i v posledních hodinách.

Pro Argentince to byl národní hrdina, opravdu ho zbožňovali. Zní to možná rouhačsky, ale v Argentině vznikla i Maradonova církev. Při svatebním obřadu její členové nepokládají ruku na Bibli, ale na knihu El Diego. Pro nás Evropany je to asi hůře pochopitelné, ale pro ně to byl bůh.

Vždycky když se posuzuje Maradonova osobnost, tak se autoři jeho biografií často shodují na jedné věci. Teprve po návštěvě chudinské čtvrti Villa Fiorito, ve které vyrůstal, může člověk pochopit, proč byl tak kontroverzní osobnost.

Zástupci fotbalové Neapole uvedli, že zpráva o Maradonově smrti je zničující pro klub i pro celé město. Čím byl pro ně výjimečný?

Když přišel v polovině 80. let, tak vytáhl průměrný tým ke dvěma mistrovským titulům. Italové se navíc na Neapol dívají trochu spatra, na Apeninském poloostrově byl tehdy velký rozdíl mezi severní a jižní části země. On jim dodával sebedůvěru, hrdost, bojoval za ně na hřišti.

A tedy i mimo fotbalový stadion?

Nejvíc jeho vztah s městem vystihuje utkání na mistrovství světa 1990 při utkání Argentina – Itálie. Hrálo se v Neapoli a část Italů v hledišti přála víc Diegovi než italské reprezentaci. To fanouškům Neapole dlouho nemohli ostatní Italové odpustit. Oni ale tvrdili, že když někoho milujete jako boha, tak je to víc než národní hrdost.