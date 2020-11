OBRAZEM: Průřez životem Božského Diega. Zlaté roky vystřídaly drogy a neúspěšná trenérská kariéra

„Božský Diego“ předváděl s míčem neskutečné kousky, vymýšlel báječné přihrávky a střílel krásné góly. Nejslavnější chvíle prožil Maradona v reprezentaci, v klubových barvách nejvíc zářil v dresu Neapole. Za národní tým si zahrál na čtyřech světových šampionátech, v roce 1986 ho jako kapitán i nejlepší hráč turnaje dovedl ke zlatu a o čtyři roky později ke stříbru. Neapoli zase pomohl ke dvěma titulům či triumfu v Poháru UEFA.

Fotogalerie (11)







Zlom v kariéře

Hvězdná kariéra hráče s desítkou na zádech dostala vážné trhliny v dubnu 1991, kdy byl kvůli nálezu kokainu v těle potrestán patnáctiměsíčním zákazem startu. Od té doby to šlo s Maradonou z kopce: v témže roce byl podmínečně odsouzen za ilegální přechovávání drog, později na povrch vyplavaly jeho daňové úniky v Itálii, po novinářích střílel ze vzduchovky a jeho angažmá v Seville skončilo fiaskem.

Pokus o comeback na MS 1994 v USA rázně utnul další pozitivní dopingový nález, po němž opět následoval dlouhý distanc. Po jeho vypršení se Maradona střídavě loučil a vracel, než v říjnu 1997 definitivně pověsil kopačky na hřebík. Pak se neúspěšně léčil z drogové závislosti, která ho spolu s nadváhou a srdečními problémy opakovaně dovedla až na jednotku intenzivní péče.

Nejpamátnější Maradonovy kousky: úprk před faulujícími soupeři, ‚boží‘ ruka a vypjatý rozstřel Číst článek

Jako trenér neuspěl

O čtyři roky později byl Maradona už jako vyléčený (a díky operaci žaludku i o mnoho lehčí) jmenován trenérem argentinské reprezentace, přestože s koučováním měl minimální zkušenosti. S týmem nakonec postoupil na mistrovství světa v Jihoafrické republice a i přes čtvrtfinálové vyřazení s Německem se těšil velké podpoře fanoušků. Po šampionátu se však otec osmi dětí, které měl s pěti ženami, nedohodl se svazem na podmínkách a ve funkci skončil. Poté bez větších úspěchů působil v SAE, Bělorusku, Mexiku a naposledy v průměrném argentinském celku Gimnasia y Esgrima.

Rodák z Lanúsu byl od malička považován za zázračné fotbalové dítě. V nejvyšší soutěži debutoval v barvách Argentinos Juniors krátce před svými šestnáctinami, pár měsíců nato poprvé oblékl reprezentační dres. V roce 1979 dovedl Argentinu k titulu na mistrovství světa hráčů do 20 let, o dva roky později přestoupil do Boky Juniors. Po nevydařeném MS 1982 z něj FC Barcelona udělala nejdražšího hráče světa, avšak hvězdou první velikosti se stal až po dalším rekordním přestupu do Neapole v roce 1984.