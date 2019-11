Pro klub je to obrovský úspěch, ale ještě to nevnímám, říká Marcel Lička po zisku titulu s Brestem

Dinamo Brest se stalo běloruským mistrem už v neděli v předposledním kole soutěže po výhře 1:0 nad Vitebskem. Vypukly obrovské oslavy, ale dvaačtyřicetiletý Marcel Lička zážitky ještě vstřebává.

„Ve městě bylo hodně veselo, přestože byla neděle večer a lidi šli na druhý den do práce. Určitě bude dneska ve městě takový volnější režim,“ usmívá se Lička. „Pro klub je to obrovský úspěch, ale já to ještě úplně nevnímám. Člověku to dojde později,“ dodává Lička.

Přitom první měsíce ve městě na polsko-běloruských hranicích nebyly ideální. Ličku si vzal jako asistenta Radek Látal.

„Jsem tady druhým rokem. Hlavně ten první byl velice složitý. Přišli jsme sem s Radkem, on potom odešel. Byl tady Maradona, který tu byl spíš jako čestný prezident, ale byla to velká show, bylo kolem toho velké PR,“ říká Lička.

„Potom někdy od srpna, kdy jsme hráli odvetu v Evropské lize s Limassolem, jsem to měl na starost já a myslím si, že tak trochu čekali, kdy taky klopýtnu, aby mě třeba taky vyhodili jako Radka,“ vzpomíná Marcel Lička. Teď je ale v Brestu v kurzu.

Fanoušci klubu kvality a budoucnost mladého trenéra chválí a prý o něj bude velký zájem.

„To ukáže až čas. Všichni víme, jak to v životě je. Není to jen ve sportu, ale i v obyčejném životě, že se člověk neustále pohybuje na hraně a všechno se může otočit naruby. Takže v tomhle směru jsem opatrný,“ zná mladý trenér nástrahy svého řemesla.

Každopádně se vyrovnal v rodinném klanu svému otci a mladšímu bratrovi Mariovi, kteří s Baníkem Ostrava jako hráči získali tituly.

„Co se týká taťky nebo bráchy, tak oni své tituly získali s Baníkem, takže asi velmi dobře vnímají, co teď prožívám. Myslím, že jsou oba pyšní, že se něco takového povedlo i mně,“ usmívá se Marcel Lička.

Mimochodem Marcelův mladší bratr Mario hrál francouzskou ligu také ve městě Brest.