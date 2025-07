Zemřel Diogo Jota. Osmadvacetiletý fotbalista Liverpoolu nepřežil autonehodu ve Španělsku

Podle Sky News se Jota měl před deseti dny svatbu s parnerkou Rute Cardosovou, s níž vychovávali tři děti.

Stejný zdroj uvádí, že společně s ním zahynul také jeho bratr André, který byl také profesionálním fotbalistou a nastupoval ve druhé portugalské lize za Penafiel. Autonehoda se stala v provincii Zamora poblíž obce Palacios de Sanabria.

Podle BBC jejich lamborghini při předjíždění jiného auta praskla pneumatika, načež vyletělo ze silnice a po nárazu začalo hořet.

Jota přišel do Liverpoolu v září 2020 z Wolverhamptonu, předtím nastupoval za Atlético Madrid nebo Porto. Za portugalskou reprezentaci, se kterou dvakrát vyhrál Ligu národů, odehrál 49 zápasů a vstřelil 14 branek.

„Tragickou smrtí Dioga Joty jsme zdrceni,“ napsal na webu Liverpool. „Nyní žádáme o respektování soukromí rodiny, přátel, spoluhráčů a zaměstnanců klubů, když se snaží vyrovnat s nepředstavitelnou ztrátou,“ dodal.

„Neexistují slova, kterými by šlo tuto ztrátu popsat. Ztratili jsme dva šampiony, pro portugalský fotbal je to nesmazatelná ztráta,“ uvedl v prohlášení na webu předseda portugalského svazu Pedro Proenca.

