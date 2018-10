Šéf disciplinárky nesouhlasí s odložením Faltova trestu. ‚Vždy rozhoduje, jak to dopadne na hřišti‘

Předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Richard Baček se ohradil proti verdiktu odvolací komise, která olomouckému záložníkovi Šimonu Faltovi odložila trest za červenou kartu. Podle funkcionáře by se výsledek stejně tak jako další okolnosti zápasu neměly dodatečně měnit. Praha 16:10 6. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní fotbalisté Sigmy Olomouc | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Falta dostal ve čtvrtek od disciplinárky jednozápasový trest za vyloučení v utkání s Libercem, přestože komise rozhodčích uznala, že sudí Zbyněk Proske chyboval a měl pětadvacetiletému záložníkovi udělit jen žlutou kartu. Vedení Olomouce se proti zastavení činnosti odvolalo a odvolací komise Fotbalové asociace ČR v pátek trest odložila.

Olomouc se odvolala proti jednozápasovému trestu pro Faltu, záložník tak může hrát proti Spartě Číst článek

Falta tak může nastoupit k dnešnímu utkání se Spartou, zatímco odvolací komise se bude jeho případem zabývat na nejbližším zasedání. Pokud by trest od disciplinárky potvrdila, musel by olomoucký záložník vynechat až následující utkání se Zlínem.

„Fotbal má svoje pravidla a ta hovoří jasně, že vždy rozhoduje, jak to dopadne na hřišti. Můžeme se bavit o následných trestech pro sudí, pro hráče nebo trenéry, ale všude na světě ve fotbale platí, že výsledek a další okolnosti zápasu se nedají změnit,“ ohradil se v dnešním prohlášení Baček.

Znovu také zdůraznil, že disciplinární komise rozhodla v souladu s pravidly a také s mezinárodními fotbalovými řády. "Když komise rozhodčích rozhodne, že dalo jedno mužstvo gól z ofsajdu, tak ho přeci také disciplinárka nebude odvolávat a měnit výsledek utkání," dodal.

„Když některý z hráčů nafilmuje penaltu, z které soupeř skóruje, tak ten gól taky přece neodvoláme. V takovém případě ani nedáváme dodatečně filmujícímu hráči žlutou kartu, ale můžeme ho dodatečně potrestat finančním postihem,“ přidal šéf disciplinárky.

„V jiném absurdním případě, kdybychom od stolu rušili červené karty, které bezpochyby mají vliv na vývoj utkání, tak by zase někdo mohl namítnout, že by se utkání muselo opakovat. Do takové situace nechce přeci fotbal nikdo dostat,“ prohlásil Baček.